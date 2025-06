Terni: One Health al centro del futuro sociosanitario umbro

Terni, un crocevia per la salute pubblica: il One Health al centro del futuro sociosanitario umbroIl 12 e il 13 giugno prossimi, la sala convegni Arpa di Terni si trasformerà in un laboratorio di idee e confronto, ospitando un evento scientifico di rilievo nazionale promosso dall’Azienda Usl Umbria 2, in sinergia con enti e istituzioni regionali e nazionali. L’incontro, accreditato ECM, si propone di esplorare in maniera approfondita il ruolo cruciale del Dipartimento di Prevenzione nell’ottica del One Health, un approccio rivoluzionario che riconosce l’interconnessione inestricabile tra la salute umana, animale e ambientale.La partecipazione di circa settanta esperti di spicco, accanto ai massimi esponenti istituzionali, testimonia l’importanza strategica dell’evento. L’obiettivo primario è quello di orientare e modellare il futuro piano sociosanitario regionale per il periodo 2025-2030, delineando una visione integrata e proiettata verso le sfide del domani.Come sottolineato dai professionisti del Dipartimento di Prevenzione, guidato dal Dottor Danilo Serva, l’iniziativa si focalizzerà su tematiche di stringente attualità, tra cui l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute, la gestione delle malattie croniche non trasmissibili, l’emergenza dell’antibioticoresistenza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive emergenti e la garanzia della sicurezza alimentare. Questi ambiti saranno affrontati con un approccio trasversale, ponendo al centro i principi di equità nell’accesso alle cure, l’intersettorialità delle strategie, una comunicazione efficace e la promozione attiva della salute, in linea con gli obiettivi del Piano della Prevenzione della Regione Umbria.L’agenda scientifica è strutturata in sei sessioni dedicate all’analisi approfondita delle attività già in atto sul territorio umbro. Un’attenzione particolare sarà rivolta all’identificazione delle fragilità presenti nella popolazione, all’interpretazione dei dati epidemiologici e alla comprensione dei determinanti ambientali che influenzano lo stato di salute.L’evento mira a promuovere una visione d’insieme, olistica, dei diversi settori della sanità, consentendo una più efficace collaborazione tra professionisti con competenze specifiche e diverse. Questo processo favorirà la definizione di una rete di servizi più efficiente e innovativa, contribuendo a rafforzare il modello di governance territoriale e a garantire una tutela della salute pubblica più ampia e resiliente, capace di rispondere alle complesse sfide del futuro. L’approccio One Health, al centro di questa iniziativa, rappresenta un cambio di paradigma fondamentale, che richiede un impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti per un futuro più sano e sostenibile.