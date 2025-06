Tolentino, omicidio choc: donna albanese uccisa a coltellate

Un velo di sgomento avvolge Tolentino, scossa da un drammatico episodio di violenza che ha reciso prematuramente la vita di Gentiana Hudhra, una donna di origine albanese. L’uomo, attualmente domiciliato ma non residente in prossimità di Passignano sul Trasimeno, è al centro di un’indagine serrata per il sospetto omicidio, consumatosi sabato sera in pieno centro cittadino. La tragicità dell’evento è amplificata dalla presenza di numerosi testimoni, che si sono trovati involontari spettatori di una scena di inaudita brutalità.Le prime ricostruzioni degli eventi dipingono un quadro angosciante. L’uomo, anch’egli cinquantacinquenne e di origini albanesi, avrebbe raggiunto la sua ex moglie, Gentiana, con un monopattino elettrico. La dinamica successiva, ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità, indica un’aggressione violenta, caratterizzata da colpi di coltello ripetuti e, secondo alcune testimonianze, anche da atti di inaudita ferocia compiuti sull’inerme donna mentre giaceva a terra. La sequenza degli eventi, culminata con la sua attesa composta su una panchina a breve distanza dal luogo dell’omicidio, in attesa dell’arrivo dei carabinieri, ha contribuito a creare un’atmosfera surreale e sconcertante. Questo comportamento, se confermato, suggerisce una lucidità disturbante e una forma di accettazione macabra della gravità del suo gesto.L’indagine si concentra ora sulla ricostruzione completa della relazione tra i due, tentando di individuare le motivazioni che avrebbero potuto spingere l’uomo a un gesto così estremo. La discrezione mantenuta dall’uomo durante il periodo trascorso in Umbria, e la sua assenza di precedenti contatti con le forze dell’ordine locali, rendono la sua figura ancora più enigmatica e complessa da comprendere. Le autorità stanno esaminando a fondo il suo passato, il suo percorso migratorio e le sue possibili connessioni, nel tentativo di fare luce su questa vicenda tragica e di comprendere le dinamiche che hanno portato a questo irreparabile evento. La comunità di Tolentino è in lutto, scossa da un crimine che ha lacerato il tessuto sociale e sollevato interrogativi profondi sulla violenza di genere e sulla fragilità dei legami umani.