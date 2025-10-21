Tragedia sulla E45: Morto uomo, ferita donna in incidente

Un tragico evento ha scosso la E45, nel territorio di Terni, dove un uomo di 62 anni, originario di Senigallia (Ancona), ha perso la vita in un incidente stradale che ha anche causato ferite a una donna, anch’essa residente nelle Marche.

L’accaduto, verificatosi in prossimità dello svincolo che collega il Raccordo Terni-Orte con Gabelletta San Gemini Sud, ha visto coinvolta un’Alfa Romeo Stelvio, veicolo presumibilmente condotto dall’uomo deceduto.

L’autovettura, per cause attualmente in fase di investigazione da parte della Polizia Stradale, ha improvvisamente deviato dalla sede stradale, superando la barriera di protezione laterale – un guard-rail – per poi ribaltarsi in una scarpata a ridosso della carreggiata.

L’assenza di altri veicoli coinvolti suggerisce una dinamica isolata, in cui fattori ambientali, condizioni del conducente o malfunzionamenti tecnici potrebbero aver giocato un ruolo determinante.

La gravità della situazione ha immediatamente mobilitato un complesso dispositivo di soccorso.

Personale di Anas, Vigili del Fuoco, unità del 118 e l’elisoccorso sono intervenuti tempestivamente per gestire l’emergenza, estrarre le vittime dall’abitacolo e prestare i primi soccorsi alla donna ferita.

La necessità di ricorrere all’elisoccorso testimonia l’urgenza e la complessità delle operazioni di recupero, data la posizione inaccessibile del veicolo.

L’inchiesta in corso si propone di ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Gli investigatori, attingendo a elementi tecnici (analisi del veicolo, perizie sulla dinamica), a testimonianze e alla valutazione delle condizioni ambientali al momento dell’incidente (visibilità, aderenza, meteo), mirano a determinare con precisione le cause e la responsabilità dell’accaduto.

L’obiettivo primario è fornire risposte alla famiglia della vittima e, allo stesso tempo, individuare eventuali misure preventive volte a migliorare la sicurezza stradale in una tratta autostradale particolarmente delicata.

La ricostruzione accurata della dinamica dell’incidente potrà inoltre contribuire a una riflessione più ampia sulla prevenzione del rischio stradale e sull’importanza di una guida responsabile e attenta, soprattutto in condizioni di traffico intenso o in presenza di fattori ambientali avversi.