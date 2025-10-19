Tragico incidente a Foligno: muore agricoltore a 81 anni

La comunità di Foligno è addolorata per la perdita di un anziano agricoltore, deceduto a seguito di un tragico incidente avvenuto in un campo agricolo nei pressi di Liè.

L’uomo, 81 anni, stava operando con un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

L’evento, verificatosi in un contesto di lavoro agricolo, solleva interrogativi sulla sicurezza in questi ambienti, spesso caratterizzati da terreni irregolari e condizioni meteorologiche variabili.

Il ribaltamento del trattore ha causato lesioni gravissime all’uomo, tanto da renderlo incompatibile con la vita.

Immediatamente allertati, i Vigili del Fuoco hanno prontamente mobilitato una squadra specializzata per le operazioni di soccorso e recupero del corpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno tentato, senza successo, a rianimare la vittima.

I Carabinieri stanno conducendo un’indagine accurata per stabilire la dinamica precisa dell’accaduto, escludendo o confermando possibili fattori contributivi come malfunzionamenti meccanici, condizioni del terreno, visibilità o errori umani.

L’incidente, oltre al dolore per la perdita di un membro attivo della comunità, pone l’attenzione sulla necessità di una costante verifica delle procedure di sicurezza nei lavori agricoli, che coinvolgono spesso persone anziane con una lunga esperienza ma che potrebbero essere esposte a rischi specifici legati all’età e all’uso di macchinari complessi.

Si rende quindi cruciale una revisione delle misure preventive, inclusi corsi di aggiornamento sulla sicurezza, controllo regolare delle attrezzature e l’adozione di dispositivi di protezione individuale, al fine di prevenire simili tragedie e tutelare la salute e l’incolumità di chi lavora la terra.

La comunità locale, profondamente scossa, si stringe attorno alla famiglia del defunto, offrendo sostegno e conforto in questo momento di profondo lutto.