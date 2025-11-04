Trasimeno: Ogni Goccia Conta, un futuro da salvare

Un’analisi approfondita per il futuro del Trasimeno: “Ogni Goccia Conta” a San SavinoIl movimento civico “Il Lago al Centro” lancia un segnale forte per la salvaguardia del Trasimeno con l’iniziativa “Ogni Goccia Conta!”, un’intensa due giorni di confronto aperto e multidisciplinare che si terrà a San Savino di Magione, il 7 e l’8 novembre.

L’evento, strutturato come tavola rotonda, ambisce a diventare un appuntamento annuale, un punto di riferimento cruciale per la comprensione e la risoluzione delle problematiche che affliggono il lago e il territorio circostante.

La scelta di San Savino, cuore pulsante del Trasimeno, non è casuale.

Il luogo simboleggia l’impegno concreto del movimento a lavorare a stretto contatto con le comunità locali, ascoltando le loro esigenze e raccogliendo le loro istanze.

La presenza dell’assessore regionale Simona Meloni a chiusura dei lavori sottolinea l’importanza strategica dell’iniziativa e la volontà di coinvolgere attivamente le istituzioni nel processo decisionale.

“Ogni Goccia Conta” è il culmine di un percorso di ascolto e analisi durato 14 mesi, un’immersione nel territorio che ha permesso di raccogliere dati, testimonianze e proposte concrete.

Il titolo stesso richiama l’importanza di ogni singolo elemento, ogni piccola azione, per il benessere dell’ecosistema lacustre.

Il movimento ha prodotto un documento di approfondimento dal titolo omonimo, incentrato sull’analisi di fossi e canali, infrastrutture cruciali per la regolazione del deflusso idrico.

L’attenzione non può concentrarsi esclusivamente sull’apporto proveniente da Montedoglio, sebbene esso rappresenti una risorsa preziosa; è imperativo ripristinare la manutenzione dei fossi e dei canali, attualmente al collasso, per garantire un sistema idrico efficiente e resiliente.

Il dibattito, articolato in quattro panel tematici, affronterà questioni complesse e interconnesse.

Oltre alla gestione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, saranno esaminati gli impatti ambientali, le dinamiche turistiche, le attività di navigazione e pesca, lo sviluppo di sport e aree balneari.

La discussione si focalizzerà anche su temi trasversali, come la definizione di un’identità condivisa del Lago Trasimeno, un’identità che ne valorizzi la biodiversità, il paesaggio e la storia, e l’esplorazione del ruolo e della potenziale funzione di un consorzio di bonifica per una gestione integrata del bacino.

L’importanza del Trasimeno non si limita alla sua funzione idrica.

Francesca Caproni, direttrice del GAL Trasimeno-Orvietano, ha sottolineato la necessità di considerare il lago come motore di sviluppo economico e turistico per l’intero comprensorio, un asset strategico che genera opportunità di lavoro e benessere per le comunità locali.

Il consigliere regionale Cristian Betti ha evidenziato un ventennio di inazione che ha lasciato un grave vuoto, un deficit di gestione che ora richiede un intervento urgente e risolutivo.

L’iniziativa “Ogni Goccia Conta” si propone di colmare questo gap, aprendo un percorso di collaborazione tra istituzioni, tecnici, operatori del settore e cittadini, per un futuro sostenibile per il Trasimeno.

L’evento rappresenta quindi non solo un momento di confronto, ma un vero e proprio atto di responsabilità collettiva verso un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore.