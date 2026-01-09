Trasimeno resiliente: un lago che assorbe la pioggia, un segnale di cambiamento.

Nonostante l’intensità delle recenti piogge, il bacino del Lago Trasimeno appare sorprendentemente resiliente, mostrando una variazione minima del suo livello idrico, appena 2 centimetri secondo le rilevazioni dell’Anbi.

Questo dato, apparentemente incongruente, offre uno spunto di riflessione più ampio sulla complessità dei sistemi idrici e sulla crescente localizzazione degli eventi meteorologici che caratterizzano la Penisola.

L’anomalia non risiede tanto nell’assenza di precipitazioni, che anzi si sono manifestate con una notevole intensità, ma nella distribuzione eterogenea delle stesse.

Mentre i corsi d’acqua minori, come il Chiascio e il Paglia, mostrano un incremento significativo dei flussi, il Trasimeno sembra agire da serbatoio, assorbendo una porzione consistente dell’acqua in eccesso.

Questo comportamento è legato alla sua vasta superficie e alla morfologia del bacino, che ne favorisce l’accumulo.

I dati di Copernicus, che analizzano l’anno meteorologico intero (dicembre 2024 – novembre 2025), confermano una tendenza preoccupante: un aumento complessivo del 6,4% delle precipitazioni a livello nazionale, in netto contrasto con la memoria collettiva di una prolungata siccità che aveva afflitto ampie regioni.

Tuttavia, questo dato aggregato cela una realtà più sfaccettata, dove la pioggia cade con una concentrazione spaziale e temporale sempre maggiore, esacerbando il divario tra aree che soffrono per la carenza idrica e altre soggette a eventi alluvionali.

Questa localizzazione degli eventi atmosferici non è semplicemente una variazione naturale, ma è sempre più attribuibile alle alterazioni climatiche in atto.

L’aumento della temperatura globale, infatti, incrementa l’evaporazione e altera i modelli di circolazione atmosferica, favorendo la formazione di fenomeni convettivi più intensi e localizzati.

Il caso del Trasimeno, quindi, diventa un esempio emblematico di come un sistema idrico complesso possa reagire in modo inaspettato a un evento climatico estremo.

La capacità del lago di assorbire l’acqua in eccesso, pur evitando potenziali inondazioni a valle, non elimina la necessità di una gestione idrica integrata e di una pianificazione territoriale che tenga conto della crescente imprevedibilità del clima.

È cruciale investire in infrastrutture resilienti, promuovere pratiche agricole sostenibili e sensibilizzare la popolazione sui rischi legati agli eventi meteorologici estremi, al fine di garantire la sicurezza idrica e la protezione del territorio italiano.