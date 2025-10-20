Truffa transnazionale: arrestati per la frode al venditore di Ferrari a Perugia

Un sofisticato schema di frode ha preso di mira un venditore di Ferrari a Perugia, culminando in un’operazione transnazionale che ha portato all’arresto di sette individui e al sequestro del veicolo di lusso, del valore di 165.000 euro, in Romania.

L’accusa è di truffa aggravata in concorso, un reato che evidenzia la crescente complessità delle frodi finanziarie e la loro capacità di estendersi oltre i confini nazionali.

Il caso, originato a maggio, ruota attorno alla vendita di una Ferrari ad una donna ventisettenne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Il venditore, fidandosi di due assegni apparentemente validi, del valore di 90.000 e 75.000 euro rispettivamente, ha consegnato il veicolo, ignaro di essere vittima di un’abile manipolazione.

L’inganno si è rivelato particolarmente astuto: il venditore, inducibile a credere nella solidità degli assegni grazie a un referente bancario – che si è poi scoperto essere un complice dell’acquirente – si è visto comunicare, al momento dell’incasso, l’inverificabilità dei titoli.

L’istituto emittente, indagato, si è rivelato inesistente, un dettaglio cruciale che ha innescato l’indagine.

Le indagini della squadra mobile di Perugia hanno ricostruito una rete di relazioni e attività illecite che si estendeva ben oltre il territorio umbro.

L’auto, dopo la vendita, era stata contrattata per la registrazione in Romania, a Buzias, dove è stata rinvenuta in possesso di un uomo di quarantacinque anni, anch’egli ritenuto implicato nella frode.

L’operazione si è ramificata coinvolgendo le forze dell’ordine di Bergamo, Monza Brianza, Lecco e Pordenone, che hanno eseguito perquisizioni mirate a recuperare prove digitali e documentali.

I telefoni cellulari e le SIM card utilizzate per orchestrate la truffa sono stati sequestrati, evidenziando l’importanza della comunicazione digitale nella pianificazione e nell’esecuzione di tali crimini.

Questo caso solleva interrogativi significativi sulla necessità di rafforzare i controlli sull’emissione degli assegni e di adottare misure più efficaci per contrastare le frodi transfrontaliere.

L’evoluzione tecnologica ha fornito ai truffatori strumenti sempre più sofisticati, rendendo cruciale la collaborazione internazionale e l’adozione di strategie investigative innovative per proteggere le vittime e perseguire i responsabili.

La restituzione della Ferrari al legittimo proprietario è attualmente in fase di definizione, mentre si procede con le indagini per accertare la piena estensione della rete criminale e individuare tutti i complici coinvolti.