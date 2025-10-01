Umbria: Api e Cave, un Modello Virtuoso di Rigenerazione

L’Umbria si configura come avanguardia nazionale nell’applicazione di un approccio innovativo alla riqualificazione ambientale e alla promozione della biodiversità, con un progetto esemplare che integra l’apicoltura e le attività estrattive.

“Proud to bee quarry” non è semplicemente un’iniziativa, ma un vero e proprio modello di rigenerazione che segna una svolta nel rapporto tra attività antropiche e tutela del territorio.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che le aree post-cave, spesso caratterizzate da una profonda alterazione del paesaggio e da una perdita di biodiversità, possono trovare una nuova vitalità attraverso la presenza delle api.

L’introduzione di arnie all’interno delle cave, lungi dall’essere un’aggiunta marginale, costituisce un fattore chiave per il recupero degli ecosistemi degradati.

Le api, con il loro incessante lavoro di impollinazione, favoriscono la rinascita della flora autoctona, attirando a loro volta una fauna sempre più diversificata.

Questo processo di rigenerazione si estende ben oltre i confini immediati delle cave, influenzando positivamente l’intero territorio circostante.

Il successo dell’iniziativa è amplificato dal “Concorso regionale Dolce Miele”, un’occasione per valorizzare i mieli millefiori prodotti direttamente nelle aree post-cave.

L’evento, sostenuto dall’Assemblea Legislativa e promosso dal Garden Club Perugia, celebra la sinergia tra apicoltura e recupero ambientale, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza di un’economia sostenibile e rispettosa del territorio.

La premiazione, prevista presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Pila, rappresenta un momento culminante, un riconoscimento al lavoro di apicoltori e operatori delle cave che hanno abbracciato questo approccio innovativo.

La Regione Umbria ha compreso appieno il potenziale di questa convergenza, integrando le pratiche apistiche all’interno delle autorizzazioni ambientali per le attività estrattive.

Questo segna un cambiamento di paradigma, un allontanamento dalla visione tradizionale che vede l’estrazione come intrinsecamente incompatibile con la tutela ambientale.

L’adesione degli operatori delle cave, motivata dalla crescente consapevolezza dei benefici concreti che questo binomio apporta al territorio, testimonia la validità del progetto.

Attualmente, oltre 250 arnie sono state collocate in più di 30 cave dislocate in tutta la regione, dimostrando la scalabilità e la replicabilità del modello.

Gli assessori regionali Thomas De Luca e Simona Meloni sottolineano come “Proud to bee quarry” rappresenti un progetto bandiera per la Giunta regionale, un esempio virtuoso di rigenerazione che può essere applicato ad altre aree degradate.

L’iniziativa non è solo un modo per accelerare il recupero ambientale, ma anche per promuovere un’immagine positiva dell’Umbria come regione all’avanguardia nella sostenibilità e nella tutela del patrimonio naturale, un modello da seguire per un futuro più verde e resiliente.