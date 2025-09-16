Umbria: Boom di Candidati per il Concorso Infermieri (Oltre 3.000!)

L’Umbria si appresta ad accogliere una nuova ondata di professionisti sanitari, con un concorso pubblico che attira un numero eccezionale di candidati – oltre 3.000 aspiranti infermieri provenienti da ogni angolo d’Italia – per l’assegnazione di 124 posizioni.

Questo evento rappresenta un tassello fondamentale nel piano strategico della Regione per il rafforzamento del tessuto assistenziale, cruciale in un contesto nazionale segnato da una crescente domanda di servizi sanitari e da una persistente carenza di personale specializzato.

La scelta della caserma Gonzaga di Foligno, grazie alla sua avanzata infrastruttura logistica, testimonia l’impegno nell’organizzare un concorso di tale portata, capace di gestire un afflusso così ampio di partecipanti.

Le prove, comprendenti valutazioni scritte e pratiche, si protrarranno fino al 18 settembre, misurando le competenze e le attitudini dei candidati in un percorso selettivo rigoroso.

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa, evidenziando come la massiccia partecipazione al concorso – con un rapporto medio di 25 candidati per ogni posto – sia una chiara dimostrazione dell’attrattività del sistema sanitario regionale e della qualità dell’offerta professionale.

Questo dato, lungi dall’essere un semplice numero, riflette la crescente consapevolezza del valore del lavoro in ambito sanitario e la desiderabilità di contribuire al miglioramento della salute della comunità.

L’Ufficio Concorsi della Direzione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera di Perugia assume il ruolo centrale nella gestione operativa, curando ogni dettaglio, dall’organizzazione logistica all’implementazione delle tecnologie necessarie per garantire la trasparenza e l’efficienza del processo selettivo.

Un’équipe multidisciplinare, formata da professionisti provenienti dalle quattro Aziende Sanitarie regionali, collabora attivamente, assicurando un controllo capillare e il rispetto delle normative vigenti.

L’immissione in servizio dei nuovi infermieri contribuirà in modo significativo a potenziare l’assistenza infermieristica distribuita uniformemente su tutto il territorio regionale, colmando lacune e migliorando la qualità dei servizi offerti.

L’obiettivo non è solo quello di aumentare il numero di operatori sanitari, ma anche di garantire una distribuzione equa delle risorse, assicurando che ogni cittadino umbro possa accedere a cure tempestive e di alta qualità.

Al termine delle prove, verrà resa pubblica una graduatoria provvisoria, seguita dalla graduatoria definitiva, segnando l’inizio di una nuova fase per questi professionisti e un importante passo avanti per il sistema sanitario umbro, pronto ad affrontare le sfide future con personale qualificato e motivato.

Il concorso si inserisce in un quadro più ampio di riforma e potenziamento del sistema sanitario regionale, volto a rispondere alle esigenze di una popolazione in evoluzione e a garantire la sostenibilità del servizio nel lungo termine.