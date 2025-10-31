Umbria Digitale: On Point, la Formazione Inclusiva per il Futuro

On Point: Un Ponte Digitale per l’Umbria – Formazione Inclusiva e Prospettive di FuturoL’Umbria si proietta nel futuro digitale con “On Point”, un’iniziativa formativa innovativa e inclusiva, finanziata dal Fondo per la Repubblica Digitale e promossa in sinergia con la Regione Umbria.

Selezionato tra soli diciotto progetti a livello nazionale, “On Point” rappresenta un intervento strategico per colmare il divario digitale e promuovere una cittadinanza attiva e competente nell’era dell’informazione.

L’iniziativa, che amplia e consolida l’esperienza dei DigiPass, si articola in un ricco catalogo di 270 corsi gratuiti, pensati per rispondere alle esigenze formative di un pubblico ampio e diversificato.

Guidata dalla cooperativa sociale Il Cerchio, in collaborazione con Fare Soc.

Coop.

Sociale, Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto, Generazione T e GIOVE In Formatica, “On Point” si rivolge con particolare attenzione ad anziani, famiglie, giovani under 35, disoccupati e residenti nelle aree interne, spesso marginalizzate e con minori opportunità di accesso alla formazione.

Il coinvolgimento attivo dei Comuni di Perugia, Assisi, Spoleto, Marsciano, Unione dei Comuni del Trasimeno, Norcia e Orvieto, testimonia l’importanza dell’iniziativa per lo sviluppo locale e il rafforzamento del tessuto sociale.

L’ambizione di “On Point” trascende i confini amministrativi, estendendosi a tutta la regione Umbria.

L’accesso alle opportunità formative è garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona di residenza.

L’assessore regionale Tommaso Bori ha sottolineato l’importanza di questo investimento, evidenziando come il progetto pilota rappresenti una base solida per un impegno continuativo nell’educazione digitale, superando le scadenze del Pnrr e proiettando la regione verso un futuro sempre più connesso.

Giuseppe Iacono, coordinatore del programma Repubblica Digitale, ha enfatizzato il ruolo cruciale dei “Punti Digitali Facili” come fulcro dell’accompagnamento dei cittadini nell’apprendimento e nell’utilizzo consapevole degli strumenti digitali.

L’obiettivo del bando è fornire una forte accelerazione alle attività formative, come testimoniato dall’efficace risposta di otto regioni, tra cui l’Umbria.

Il programma formativo copre una vasta gamma di competenze, dall’uso consapevole dei dispositivi digitali e dalla sicurezza online, alla creazione di contenuti digitali e all’accesso semplificato ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Particolare attenzione sarà dedicata all’esplorazione delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, offrendo percorsi di approfondimento per professionisti e appassionati.

I “Punti Digitali Facili” aderenti rappresentano i punti di riferimento per informazioni dettagliate sui corsi e le modalità di iscrizione, garantendo un accesso semplice e capillare all’offerta formativa.

“On Point” si configura quindi come un investimento strategico per il futuro dell’Umbria, promuovendo una crescita inclusiva e una società digitalmente competente.