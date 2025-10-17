Umbria: Diploma + Qualifica OSS, Formazione Innovativa per gli Studenti

Un’iniziativa innovativa, frutto di una sinergia tra Regione Umbria, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Agenzia Regionale per l’Agricoltura e le Foreste (Arpal) e gli istituti professionali umbri, apre nuove prospettive formative per gli studenti, eliminando un onere economico e burocratico che si prefigurava come un ostacolo al loro percorso di crescita professionale.

L’accordo, presentato dall’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli, segna una svolta cruciale per il sistema scolastico umbro, restituendogli dignità e valorizzandone il ruolo di preparazione al mondo del lavoro.

A partire dall’anno scolastico in corso, si avvia un programma quinquennale che coinvolge cinque istituti di riferimento: Casagrande-Cesi di Terni, Roselli-Rasetti di Castiglione del Lago, Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello, Orfini di Foligno e Casimiri di Gualdo.

Questo percorso formativo integrato, che si discosta dalle prassi di altre regioni come Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, consente agli studenti di conseguire, direttamente con il diploma, la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), senza la necessità di frequenza a corsi privati aggiuntivi e a pagamento.

L’assessore Barcaioli ha definito questa scelta come “un atto di buon senso”, più che una mera decisione politica, sottolineando l’importanza di un approccio pragmatico che risponda alle reali esigenze degli studenti e del territorio.

Il programma, sostenuto dalla consigliera regionale Bianca Maria Tagliaferri, che ha espresso l’apprezzamento delle scuole per un’attesa risolta, si basa su un modello di formazione a 360 gradi.

Esso combina l’acquisizione di conoscenze teoriche fondamentali con esercitazioni pratiche mirate e tirocini formativi presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.

Questo approccio garantisce agli studenti un’esperienza sul campo significativa, che li prepara concretamente ad affrontare le sfide del settore socio-sanitario.

L’Ufficio Scolastico Regionale, rappresentato da Simona Zoncheddu e Giancarlo Cencetti, considera questa iniziativa non solo un traguardo importante per gli studenti, ma anche un modello potenzialmente replicabile in altri ambiti formativi.

Il protocollo, dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale, sarà implementato da un gruppo di lavoro dedicato, che definirà le disposizioni attuative necessarie per rendere pienamente operativo l’accordo.

L’obiettivo primario è quello di facilitare l’inserimento dei diplomati nel mercato del lavoro, fornendo loro una qualifica professionale riconosciuta e un bagaglio di competenze spendibili.

I dirigenti degli istituti coinvolti descrivono l’evento come una “giornata storica”, sottolineando il suo impatto positivo sulla comunità scolastica e sulla reputazione del sistema di istruzione professionale umbro.

Il programma rappresenta un investimento nel futuro dei giovani, promuovendo una formazione di qualità e rispondendo alle esigenze del sistema sanitario regionale.