Umbria Donna Protetta: Screening Seno per Tutte, Prevenzione in Prima Linea

Umbria Donna Protetta: Un’Iniziativa di Prevenzione Proattiva per la Salute del SenoNell’ottica di un impegno continuo verso la promozione della salute femminile e in adesione alla campagna internazionale “Ottobre Rosa”, la Regione Umbria lancia un’iniziativa di screening mammografico che va oltre le tradizionali linee guida, ampliando significativamente la rete di protezione per le donne residenti nel territorio regionale.

L’iniziativa si rivolge specificamente alle donne dai 45 ai 49 anni, una fascia d’età attualmente non inclusa nei programmi di screening di routine, offrendo loro l’opportunità di sottoporsi a una mammografia gratuita.

Questa azione non è solo un gesto simbolico, ma una risposta concreta alla crescente consapevolezza dell’importanza della diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno.

La diagnosi precoce si configura come un fattore cruciale per migliorare le prospettive di cura e la qualità della vita delle pazienti, riducendo significativamente la mortalità associata alla patologia.

L’iniziativa si inserisce in un contesto europeo che sempre più incoraggia l’estensione dei programmi di screening a fasce d’età più ampie, riconoscendo il valore della prevenzione come investimento nella salute pubblica.

La Presidente della Regione, Stefania Proietti, sottolinea come questa iniziativa rappresenti un passo avanti nell’approccio alla prevenzione, allineandosi con le migliori pratiche raccomandate a livello europeo.

L’estensione dello screening a donne tra i 45 e i 49 anni è considerata un atto concreto di tutela della salute femminile, che fornisce uno strumento essenziale per la diagnosi precoce e offre maggiori opportunità di cura.

Questo impegno si traduce in una previsione di inserimento stabile di questa fascia d’età nel futuro piano sociosanitario regionale.

Per accedere al servizio di screening, le donne interessate dovranno presentare l’impegnativa medica rilasciata dal proprio medico di medicina generale e prenotare l’esame tramite gli sportelli CUP.

La Regione ha predisposto una vasta rete di sedi operative, distribuite capillarmente sul territorio regionale, per garantire un accesso agevole al servizio.

Queste includono poliambulatori, ospedali e case della comunità, con l’utilizzo anche di mammografi mobili per raggiungere le aree più remote.

Nello specifico, gli screening saranno disponibili presso: Poliambulatorio Europa di Perugia, ospedale di Castiglione del Lago, ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, ospedale di Assisi, casa della comunità di Città della Pieve, ospedale di Città di Castello, ospedale Gubbio-Gualdo Tadino, ospedale di Foligno San Giovanni Battista, ospedale di Spoleto S.

Matteo degli Infermi, ospedale di Orvieto, distretto di Terni (via Bramante), ospedale di Norcia, Trevi – casa della comunità, Giano dell’Umbria – consultorio, Amelia – casa della comunità, Fabro – consultorio.

La Regione e le aziende sanitarie umbre invitano con forza tutte le donne rientranti nella fascia d’età indicata a cogliere questa opportunità preziosa per prendersi cura della propria salute e del proprio benessere.

È fondamentale ricordare che la prevenzione è un atto di responsabilità verso sé stesse e verso le persone a cui si tiene.

Alle donne che dovessero risultare positive all’esame diagnostico, sarà assicurata una presa in carico completa e continuativa, garantendo un percorso di cura personalizzato e supporto psicologico durante l’intero processo.

L’iniziativa “Umbria Donna Protetta” si configura come un investimento nel futuro della salute femminile, un messaggio chiaro: la prevenzione è un atto d’amore.