Umbria più sicura: la Lega rafforza la presenza delle forze dell’ordine.

L’impegno del governo di centrodestra, con la Lega in prima linea, si concretizza in un rafforzamento significativo della presenza delle forze dell’ordine in Umbria durante la stagione estiva. L’on. Riccardo Augusto Marchetti, segretario regionale della Lega, ha reso noto come il Piano Nazionale di Potenziamento per i Servizi di Vigilanza Estiva 2025 destinato alla provincia di Perugia preveda l’immissione di 23 unità aggiuntive, distribuite tra Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Questa iniziativa non è un intervento isolato, bensì parte integrante di una strategia nazionale più ampia, definita in modo organico attraverso il recente Decreto Sicurezza, un provvedimento legislativo che riflette la volontà di riaffermare i valori di legalità e di tutelare la sicurezza dei cittadini.Il Decreto Sicurezza, frutto di un lavoro di definizione che ha visto la Lega giocare un ruolo chiave, introduce misure più rigorose per i reati, garantendo al contempo una maggiore protezione per i cittadini rispettosi delle regole e per gli operatori delle forze dell’ordine, spesso impegnati in contesti delicati e complessi. L’aumento dei flussi turistici e l’intensificarsi della vita sociale durante i mesi estivi amplificano l’importanza di un’adeguata risposta in termini di sicurezza, un aspetto che il governo intende affrontare con determinazione e con risorse dedicate.In linea con questo approccio, la Lega ha programmato un’iniziativa di comunicazione diretta con i cittadini, attraverso la presenza di gazebo in diverse piazze umbre nei giorni 21 e 22 giugno. L’obiettivo è illustrare nel dettaglio le finalità e le implicazioni del Decreto Sicurezza, coinvolgendo attivamente la popolazione in un confronto aperto e costruttivo. Questo sforzo di comunicazione si coniuga con una campagna di tesseramento per il 2025, un’occasione per rafforzare il legame con la comunità e per raccogliere idee e suggerimenti utili a orientare l’azione politica.”Stare a stretto contatto con i cittadini è essenziale per comprendere le loro reali preoccupazioni e per sviluppare politiche mirate ed efficaci”, sottolinea Marchetti. “Il nostro progetto politico si fonda sull’ascolto attivo e sulla collaborazione con la comunità, perché crediamo che la sicurezza sia un bene prezioso da tutelare e che possa essere garantita solo attraverso un impegno condiviso e costante.” L’iniziativa mira a creare un dialogo profondo con i cittadini, andando oltre la semplice erogazione di servizi e promuovendo una cultura della legalità e della responsabilità collettiva. L’obiettivo finale è quello di costruire un Umbria più sicura, prospera e attenta alle esigenze di tutti i suoi abitanti.