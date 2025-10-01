Umbria protegge i neonati: campagna innovativa contro il VRS

La Regione Umbria si appresta a introdurre un’iniziativa di sanità pubblica di significativa portata: una campagna di immunizzazione proattiva contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), destinata a proteggere i neonati e i bambini più vulnerabili nel corso della stagione epidemica 2025-2026.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione regionale e promossa con l’impegno della Direzione Regionale Salute, riflette una visione strategica che pone la prevenzione al centro della cura della salute infantile, un investimento cruciale per il benessere delle famiglie umbre.

Il VRS rappresenta una sfida sanitaria rilevante, emergendo come una delle principali cause di infezioni delle basse vie respiratorie nei bambini.

Ogni anno, il virus è responsabile di un numero considerevole di ricoveri pediatrici, spesso legati a complicanze come bronchiolite e polmonite.

La vulnerabilità è particolarmente accentuata nei primi mesi di vita, quando il sistema immunitario del bambino è ancora immaturo e meno preparato ad affrontare l’aggressività virale.

Questi primi mesi rappresentano un periodo critico, con un rischio elevato di sviluppare forme gravi di malattia che possono richiedere supporto respiratorio e prolungati ricoveri ospedalieri.

L’approccio scelto dalla Regione Umbria si discosta dalle tradizionali strategie vaccinali.

Invece di stimolare la produzione di anticorpi attraverso un processo immunologico, la campagna si avvale della somministrazione di un anticorpo monoclonale.

Questa soluzione terapeutica fornisce una protezione immediata e duratura, agendo direttamente sul virus e neutralizzandone l’azione.

Si tratta di una protezione passiva, che non richiede la risposta immunitaria del bambino, ma offre un baluardo efficace contro l’infezione.

L’anticorpo monoclonale è stato selezionato per la sua capacità di colpire più varianti del VRS, ampliandone la copertura e massimizzando l’efficacia.

L’accesso al trattamento, completamente gratuito, sarà garantito attraverso i punti nascita degli ospedali regionali, in un modello di offerta proattiva e accessibile.

A partire dal primo ottobre 2025, ogni neonato sarà protetto prima ancora di lasciare la struttura ospedaliera.

La somministrazione sarà prioritaria per i bambini nati nel periodo compreso tra agosto 2025 e marzo 2026, che coincide con l’apice della circolazione virale nella comunità.

L’iniziativa, che si basa su un consenso informato dei genitori, sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo della famiglia nella tutela della salute infantile.

La Regione Umbria invita i genitori a contattare il proprio punto nascita o il centro di salute territoriale di riferimento per ricevere informazioni dettagliate sulla campagna, comprendere i benefici del trattamento e rispondere a eventuali dubbi o preoccupazioni.

Questa campagna rappresenta un passo avanti significativo nella prevenzione delle malattie respiratorie infantili e un impegno concreto della Regione Umbria a garantire un futuro più sano per i suoi più piccoli cittadini.