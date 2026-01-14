Umbria, regione virtuosa: eccelle nell’assistenza sanitaria.

L’Umbria si distingue nel panorama nazionale per l’impegno profuso nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come evidenziato dall’analisi della Fondazione Gimbe per l’anno 2023, l’ultimo disponibile.

Con un punteggio complessivo di 257, la regione supera significativamente la media nazionale, fissata a 226, segnalando un’attenzione particolare alla qualità e all’accessibilità dei servizi sanitari.

Il Nuovo Sistema di Garanzia, volto a misurare l’effettiva aderenza regionale ai LEA, attribuisce all’Umbria un giudizio positivo, articolato in tre aree cruciali: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera.

Nel campo della prevenzione, con un punteggio di 93, l’Umbria si posiziona in una fascia alta, sebbene leggermente al di sotto delle performance eccellenti di province autonome come Trento e del Veneto, leader indiscusse in questo ambito.

Questo divario, pur marginale, suggerisce margini di miglioramento per rafforzare ulteriormente le strategie di screening, l’educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani.

L’area dell’assistenza distrettuale, pilastro fondamentale per l’assistenza primaria e la gestione di pazienti con patologie croniche, registra un punteggio di 80.

Questo risultato, sebbene positivo, mostra una distanza di 16 punti rispetto al Veneto, che si conferma benchmark per l’organizzazione e l’efficienza dei servizi territoriali.

Potenziare l’assistenza distrettuale, ampliando l’offerta di servizi ambulatoriali specialistici, rafforzando la medicina di gruppo e promuovendo l’integrazione socio-sanitaria, potrebbe rappresentare una priorità strategica per l’Umbria.

Infine, l’area dell’assistenza ospedaliera ottiene un punteggio di 84.

Sebbene indicativo di un buon livello di erogazione dei servizi ospedalieri, permane un gap di 13 punti rispetto alla Provincia Autonoma di Trento, che si distingue per la sua rete ospedaliera di eccellenza e per l’adozione di modelli organizzativi innovativi.

L’analisi approfondita delle best practices trentine potrebbe fornire spunti utili per migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza ospedaliera umbra.

È significativo notare che, nel contesto nazionale, otto regioni risultano non adempienti ai LEA, evidenziando la persistenza di disomogeneità territoriali e la necessità di un impegno coordinato a livello nazionale per garantire a tutti i cittadini l’accesso a servizi sanitari di qualità.

L’esperienza umbra, pur con i suoi margini di miglioramento, rappresenta un esempio virtuoso da cui trarre ispirazione per un sistema sanitario più equo e efficiente.