Umbria, seconda per terremoti nel 2025: Amatrice ancora attiva.

Nel 2025, l’Umbria si è distinta nel panorama sismico italiano, posizionandosi al secondo posto per frequenza di eventi tellurici, subito dopo la Sicilia.

I dati, resi noti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell’ambito del loro rapporto speciale dedicato ai terremoti, rilevano un numero complessivo di 3.260 eventi sismici.

La stragrande maggioranza, ben 3.190, si è manifestata con magnitudo inferiore a 2, configurandosi come scosse di lieve entità, spesso impercettibili alla popolazione.

L’analisi più approfondita rivela una distribuzione disomogenea nel corso dell’anno.

Il mese di febbraio si è distinto per la ridotta attività sismica, con sole 240 eventi registrati.

Al contrario, settembre ha segnato il picco dell’anno, con 326 scosse, culminate nel sisma di Massa Martana, di magnitudo 3.7, l’evento più intenso dell’intero anno.

Questa variazione mensile potrebbe essere legata a complesse interazioni geologiche ancora in fase di studio, influenzate da fattori stagionali o da variazioni nella pressione dei fluidi nel sottosuolo.

Un aspetto cruciale del quadro sismico umbro è la persistenza di un’elevata attività nell’area epicentrale della sequenza sismica che ha colpito Amatrice, Visso e Norcia.

Nonostante il tempo trascorso dall’inizio della sequenza, il 24 agosto 2016, l’INGV ha registrato un numero costante di eventi tellurici, prevalentemente di bassa magnitudo (inferiore a 2.0).

Questi eventi, pur di modesta intensità, rappresentano un residuo di una frattura complessa che continua ad “accusare” le precedenti sollecitazioni.

La sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia, una sorta di “ferita” geologica ancora aperta, costituisce una componente significativa della sismicità nazionale nel 2025.

Si stima che i suoi oltre 5.000 terremoti rappresentino più del 30% del totale degli eventi registrati dalla Rete Sismica Nazionale.

Questa percentuale elevata sottolinea l’importanza cruciale di monitorare attentamente questa zona e di comprendere i meccanismi che ne governano l’attività, al fine di migliorare la valutazione del rischio sismico e di sviluppare strategie di mitigazione più efficaci.

Il fenomeno evidenzia la persistenza di processi post-sismici, che possono protrarsi per anni, se non decenni, dopo un evento principale e che richiedono una continua sorveglianza scientifica e la promozione di una cultura della prevenzione tra le comunità locali.

L’INGV continua a lavorare per definire meglio la natura di questi eventi, distinguendo tra repliche dirette del terremoto principale e fenomeni di rilascio sismico indotti, un aspetto fondamentale per una corretta interpretazione e gestione del rischio.