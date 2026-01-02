Umbria, Stella d’Oro: il 118 Premiato a Livello Internazionale

L’Umbria si distingue a livello internazionale, accolta da un’ondata di orgoglio regionale, grazie all’assegnazione del prestigioso premio Angels Diamond alla centrale operativa del 118 per la sua esemplare gestione dei casi di ictus cerebrale.

La notizia, accolta con entusiasmo dalla Presidente della Regione, Stefania Proietti, non è solo un riconoscimento del valore del sistema sanitario umbro, ma soprattutto una certificazione tangibile dell’eccellenza e della competenza che animano il personale sanitario coinvolto nella complessa gestione delle emergenze cerebrovascolari.

L’ictus, una delle principali cause di disabilità e mortalità a livello globale, rappresenta una sfida clinica che impone una risposta rapida e coordinata.

Ogni istante perso compromette irrimediabilmente il tessuto neurale, con conseguenze che spaziano da deficit motori permanenti a disturbi cognitivi e linguistici.

La consapevolezza di questa “dipendenza dal tempo” (time-dependency) guida l’agire quotidiano della centrale 118, dove la rapidità di intervento si coniuga con una profonda conoscenza delle linee guida internazionali e delle più avanzate tecniche di pre-ospedalizzazione.

Come sottolinea Francesco Borgognoni, direttore della Centrale regionale 118, la perdita di circa due milioni di neuroni al minuto in caso di ictus enfatizza l’urgenza di una risposta tempestiva.

La centralizzazione e l’integrazione dei servizi, l’utilizzo di protocolli standardizzati e la formazione continua del personale sono elementi chiave per ottimizzare ogni fase della “catena dei soccorsi” – un processo che si estende dalla ricezione della chiamata di emergenza all’arrivo del paziente nel reparto di neuroriabilitazione ospedaliera.

L’efficienza di questa catena non si basa solo sulla tecnologia avanzata, ma soprattutto sulla capacità di ogni operatore di agire in modo efficiente e collaborativo, trasformando la conoscenza e l’esperienza in azioni salvavita.

Questo premio, oltre ad essere un motivo di celebrazione, funge da stimolo a perseguire un’evoluzione continua del sistema sanitario regionale.

Si tratta di un impegno a investire non solo in infrastrutture e tecnologie all’avanguardia, ma soprattutto nello sviluppo delle competenze professionali, nella promozione della ricerca clinica e nel benessere del personale sanitario, vero fulcro di un sistema capace di offrire cure sempre più efficaci e umane.

La comunità umbra esprime la sua profonda gratitudine a tutti coloro che, con dedizione e professionalità, si prendono cura della salute dei cittadini, incarnando i valori di eccellenza, innovazione e umanità che contraddistinguono il sistema sanitario regionale.