Umbria: Stop ai lavori all’aperto per ondate di calore.

In Umbria, a fronte di un’estate caratterizzata da ondate di calore persistenti e temperature significativamente superiori alla media stagionale, la Regione ha emanato un’ordinanza urgente volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi termici. Il provvedimento, in vigore fino al 31 agosto, impone un divieto di lavoro all’aperto nelle aree dedicate all’agricoltura, alla florovivaistica e nei cantieri edili, durante le ore centrali della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, quando il livello di rischio termico è classificato come “alto”.L’ordinanza, che si rifà a un’analoga disposizione dell’anno precedente, riflette una crescente consapevolezza della pericolosità delle ondate di calore sul posto di lavoro, in particolare per le categorie professionali che operano in condizioni ambientali gravose. Il rischio non è solo legato all’ipertermia, ma anche alla disidratazione, all’esaurimento e ad altre patologie correlate allo stress termico, con conseguenze potenzialmente invalidanti e persino fatali.La Regione Umbria, sensibile alle criticità emerse, ha avviato un processo partecipativo, programmando incontri con le parti sociali, i rappresentanti datoriali e le associazioni di categoria. L’obiettivo è di affinare la formulazione dell’ordinanza, integrando nuove misure di prevenzione e protezione, e modulandone l’applicazione in base alle specifiche esigenze dei diversi settori produttivi. Questo approccio riflette un impegno verso una gestione del rischio termico che sia sia efficace che equa, tenendo conto delle peculiarità del tessuto economico regionale.È importante sottolineare che il divieto non si applica in maniera indiscriminata. Le attività delle pubbliche amministrazioni, dei concessionari di servizi pubblici e dei loro appaltatori, strettamente legate a interventi di pubblica utilità, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità, rimangono escluse dall’ordinanza. In questi casi, è fondamentale che siano adottate misure organizzative e operative adeguate, definite sulla base di una rigorosa valutazione del rischio, che permettano di ridurre l’esposizione dei lavoratori a livelli accettabili. La valutazione del rischio, elemento cruciale, deve contemplare fattori individuali (età, stato di salute, familiarità con il lavoro in condizioni estreme) e ambientali (umidità, ventilazione, irraggiamento solare).Per garantire la massima diffusione e l’efficace implementazione dell’ordinanza sul territorio regionale, la Regione ha attivato una rete di comunicazione che coinvolge le Prefetture, le Province, gli enti locali, le Aziende Sanitarie Locali, le organizzazioni sindacali, i datori di lavoro e le associazioni di categoria. Questo sforzo coordinato mira a sensibilizzare i lavoratori e i datori di lavoro sull’importanza della prevenzione del rischio termico e a promuovere l’adozione di buone pratiche sul posto di lavoro, come l’idratazione costante, la realizzazione di pause ombreggiate e l’uso di indumenti protettivi. L’ordinanza rappresenta un tassello importante in un percorso più ampio verso una cultura della sicurezza e della salute sul lavoro, volto a tutelare il capitale umano e a sostenere lo sviluppo sostenibile del territorio umbro.