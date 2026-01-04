Valnerina, un milione per la Cascata delle Marmore e il turismo

Un investimento strategico di un milione di euro è stato appena approvato per la Valnerina, destinato a trasformare l’accesso e la fruizione della spettacolare Cascata delle Marmore, fulcro di un’area con un potenziale turistico inespresso e con infrastrutture viarie profondamente provate dai terremoti che hanno segnato la regione.

L’intervento, frutto di un’intesa raggiunta nella recente cabina di regia per la Ricostruzione, presieduta dal Commissario Straordinario Guido Castelli e con la partecipazione della Presidente Stefania Proietti, si inserisce nel programma RiViTa, che canalizza risorse significative dal fondo complementare PNC-PNRR sisma, un’iniziativa cruciale per la ricostruzione e la rivitalizzazione delle aree colpite dal sisma del 2016.

Il progetto mira a un’opera di riqualificazione funzionale della strada statale 209, arteria vitale per la Valnerina, con implicazioni profonde per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

L’obiettivo primario è quello di decongestionare la strada statale, liberandola dal carico attuale del traffico di attraversamento.

Questa liberazione consentirà di riqualificare il tratto stradale, destinandolo alla creazione di nuovi spazi dedicati ai servizi turistici, aree di sosta strategiche e infrastrutture per la mobilità dolce – piste ciclabili, percorsi pedonali – favorendo un turismo più sostenibile e accessibile a tutti.

La Presidente Proietti e l’Assessore Francesco De Rebotti hanno espresso grande soddisfazione per questo traguardo, sottolineando l’importanza di un’opera che va ben oltre il semplice miglioramento infrastrutturale.

Si tratta di un vero e proprio investimento nel futuro del territorio, in grado di generare un impatto positivo sulla qualità della vita dei residenti e sull’attrattività turistica della regione.

“La sinergia istituzionale, il dialogo costruttivo e la determinazione dimostrata hanno permesso di inserire questo progetto all’interno del fondo complementare sisma per la viabilità,” ha dichiarato la Presidente Proietti.

“Abbiamo perseverato nonostante le difficoltà incontrate nella fase di programmazione pluriennale, quando la richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture non aveva avuto esito positivo a causa della limitata disponibilità di risorse nazionali.

Questo risultato testimonia la nostra capacità di agire in modo proattivo e di perseguire gli obiettivi prioritari per la nostra regione.

“L’Assessore De Rebotti ha aggiunto che l’intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e un segnale di speranza per le comunità colpite dal terremoto.

La riqualificazione della strada statale 209, unitamente alla valorizzazione della Cascata delle Marmore, contribuirà a rafforzare l’identità locale, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a creare nuove opportunità di lavoro.

Il Commissario Castelli e l’Ingegnere Soccodato, responsabile del programma RiViTa, hanno offerto un supporto determinante, riconoscendo l’importanza strategica di questo progetto per la ripresa della Valnerina.