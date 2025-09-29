Vendemmia 2025: AI rivoluziona la selezione delle uve in Umbria e Toscana

La vendemmia del 2025 segna un punto di svolta nell’agricoltura di precisione, con l’introduzione pionieristica dell’intelligenza artificiale nelle operazioni di selezione delle uve.

Tenute del Cerro, un gruppo vitivinicolo di spicco con sedi in Umbria e Toscana, sta abbracciando questa trasformazione, inaugurando un nuovo paradigma per la produzione di vino di alta qualità.

L’innovazione si concretizza nell’integrazione di un sofisticato selettore ottico automatico presso la cantina di Fattoria del Cerro, a Montepulciano.

Questa macchina, dotata di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, è in grado di analizzare ogni singolo acino d’uva con una velocità e una precisione che superano le capacità umane, identificando e separando i grappoli ottimali da quelli inadatti.

Secondo l’enologo Emanuele Nardi, la tecnologia raggiunge un grado di accuratezza fino al 90%, un dato che testimonia la sua capacità di discriminare anche le più sottili differenze qualitative.

Il cuore pulsante di questa rivoluzione tecnologica risiede nella capacità di apprendimento automatico.

L’intelligenza artificiale non si limita a eseguire istruzioni predefinite; si adatta e perfeziona costantemente attraverso l’analisi dei dati raccolti, creando profili personalizzati per ogni varietà di uva.

Questo processo dinamico permette di ottimizzare la selezione in base alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia, massimizzando il potenziale organolettico del vino.

L’enologo precisa che la macchina opera in supporto all’operatore umano, non come suo sostituto.

L’abilità dell’uomo rimane fondamentale per interpretare i dati, definire i parametri di selezione e garantire la qualità complessiva del processo.

Antonio Donato, direttore generale di Tenute del Cerro, sottolinea come questa iniziativa si inserisca in una visione strategica di continuo miglioramento.

L’innovazione non è vista come un elemento accessorio, ma come un principio cardine che guida lo sviluppo dell’azienda.

La progettazione della nuova cantina è stata concepita fin dall’inizio per accogliere le tecnologie più avanzate, e l’integrazione del selettore ottico con intelligenza artificiale rappresenta un passo cruciale verso un futuro di eccellenza vitivinicola.

L’obiettivo ambizioso è estendere l’utilizzo di questa tecnologia a tutte le tenute del gruppo, portando la precisione e l’efficienza a nuovi livelli e consolidando la leadership nel settore.

Si tratta di una transizione che non solo ottimizza la produzione, ma contribuisce anche a definire un nuovo standard di sostenibilità, minimizzando gli sprechi e valorizzando al meglio le risorse naturali.