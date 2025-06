Villa Buitoni: Omaggio ai Talenti e alle Carriere Coraggiose dell’Umbria

Premio Villa Buitoni-Carriere Coraggiose: Un Omaggio all’Eccellenza UmbraL’Umbria si appresta a celebrare la quarta edizione del prestigioso Premio Villa Buitoni-Carriere Coraggiose, un’iniziativa promossa da Antonello Orlandi, Massimo Boccucci e Marco Brusco, che si terrà giovedì 12 giugno 2025 alle ore 19:30 (ingresso su invito) in un contesto di raffinata eleganza. Il premio non è solo un riconoscimento, ma un atto di profonda valorizzazione delle figure che, con dedizione e visione, hanno contribuito in maniera significativa alla crescita e all’innovazione nei diversi ambiti del territorio umbro.L’edizione 2025 si configura come un crogiolo di talenti e storie di successo, mettendo a spotlight personalità che spaziano dalle istituzioni all’imprenditoria, dalla professione alla cultura e allo sport, testimoniando la ricchezza e la vitalità del tessuto umbro.Quest’anno, il Premio Villa Buitoni onora figure esemplari come Piero Angeloni, un uomo di profonda umanità e competenza, che ha dedicato la sua carriera a servire lo Stato, affrontando sfide complesse e delicate con coraggio e integrità. Alessandro Campi, intellettuale poliedrico e voce autorevole nel panorama politico e culturale, viene celebrato per la sua capacità di analisi e per il suo contributo al dibattito pubblico. Particolare attenzione è rivolta a Franco Chianelli e Luciana Cardinali, pilastri del Comitato per la Vita Daniele Chianelli, che da trentacinque anni incarnano un esempio di impegno civile e di speranza, sostenendo con tenacia la ricerca e l’assistenza oncologica.Il mondo dello sport vedrà premiata Agnese Duranti, campionessa di ginnastica ritmica, portabandiera dell’orgoglio italiano sui podi di Parigi e Tokyo, simbolo di determinazione e talento. Il patron dell’ASD Assisi Calcio 2023, Riccardo Gaucci, viene riconosciuto per la sua visione imprenditoriale e la sua capacità di rilancio sportivo, segnando traguardi significativi nel calcio perugino e oltre confine, con un palmarès internazionale che testimonia la sua passione e il suo impegno. Maria Rita Mantovani Cucchia, leader istituzionale dell’Istituto Clinico Porta Sole, rappresenta l’eccellenza nel settore sanitario, incarnando i valori di cura, innovazione e progresso.La commissione giudicatrice, presieduta da Fausto Cardella e composta da un gruppo di figure di spicco (Roberto Barbacci, Italo Carmignani, Daniele Cervino, Maurizio Crespigni, Luca Ginetto, Francesca Marruco, Donatella Miliani, Anna Mossuto e Claudio Sebastiani), ha avuto il difficile compito di selezionare i destinatari di questo prestigioso riconoscimento, basandosi su criteri di merito, innovazione e impatto sociale.La serata sarà un’occasione per ricordare con affetto e gratitudine il contributo fondamentale del giornalista Mario Mariano, figura chiave nella genesi e nell’organizzazione del Premio Villa Buitoni, un uomo che ha saputo coniugare passione per il territorio e profonda sensibilità umana.La conduzione a cura del giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, l’esibizione del giovane cantautore Alunno e l’accompagnamento della Eclectic Band, creeranno un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, mentre la trasmissione su Umbria Tv permetterà a un pubblico più ampio di condividere questo momento di celebrazione dell’eccellenza umbra. Il Premio Villa Buitoni-Carriere Coraggiose non è solo un riconoscimento, ma un impegno a sostenere e promuovere il talento e l’ingegno del territorio, proiettando l’Umbria verso un futuro di crescita e prosperità.