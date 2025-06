Villa del Colle: Rigenerazione e Premio Cityscape 2025

La Villa del Colle del Cardinale a Perugia si distingue come esempio virtuoso di rigenerazione paesaggistica, ricevendo il prestigioso Cityscape Award 2025 nella sezione dedicata a parchi e giardini di rilevanza storica, artistica e paesaggistica. L’opera, finanziata con un contributo di due milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), testimonia un approccio innovativo alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, premiato da Paysage, in collaborazione con Topscape e il Consiglio Nazionale degli Architetti.Il progetto non si limita ad un semplice restauro, ma si configura come una complessa operazione di ricostruzione storica e ambientale. Attraverso una meticolosa analisi di documenti d’archivio, è stato possibile delineare le stratificazioni del giardino, risalendo le sue diverse configurazioni nel tempo e ripristinando elementi significativi che ne avevano segnato l’evoluzione. Questo lavoro di archeologia del paesaggio ha rivelato la stratificazione di pratiche agricole, scelte estetiche e influenze culturali che hanno plasmato il luogo, trasformandolo in un palinsesto vivente.La riqualificazione ha posto l’accento sulla narrazione storica, con l’obiettivo di rendere tangibile la successione di epoche e stili che hanno caratterizzato la Villa. Il progetto ambisce a creare un’esperienza immersiva per il visitatore, invitandolo a ripercorrere le tappe della sua storia, a percepire l’eco di voci e tradizioni che hanno animato il luogo.Al contempo, la riqualificazione si proietta verso il futuro, integrando principi di sostenibilità ambientale e resilienza climatica. La scelta delle specie vegetali è stata guidata da criteri di adattamento al cambiamento climatico, mirando a migliorare le condizioni microclimatiche del sito, a favorire la biodiversità e a contribuire alla salvaguardia del territorio. L’intervento, dunque, non si limita a preservare il passato, ma si fa interprete di un futuro in armonia con l’ambiente.La motivazione del premio sottolinea l’eccellenza dell’intervento, definendolo “un raffinato restauro paesaggistico che restituisce leggibilità e vita a un complesso stratificato di memorie agricole, culturali e artistiche”. Un progetto inclusivo, didattico e accessibile, che valorizza ogni epoca senza cancellare le tracce del passato, incarnando un modello di rigenerazione che coniuga l’eredità storica con le sfide contemporanee. La Villa del Colle del Cardinale si configura, così, come un laboratorio a cielo aperto per la comprensione del rapporto tra uomo, paesaggio e tempo.