Anna Film dell’Anno a Primo Piano sull’Autore

La 43ª edizione di Primo Piano sull’Autore, Festival Pianeta Donna, sotto la direzione artistica di Franco Mariotti, si conclude con un annuncio solenne: “Anna” (2025), l’opera prima alla regia di Monica Guerritore, scritta in collaborazione con Andrea Purgatori, si aggiudica il prestigioso titolo di Film dell’Anno.

La cerimonia, a seguito delle proiezioni di opere in concorso che hanno animato il Cinema Méliès di Perugia tra novembre e dicembre, sancisce l’eccellenza di un film che, al di là della sua indiscussa qualità tecnica, incarna i valori fondamentali del festival.

Il verdetto della giuria, come sottolineato dagli organizzatori, non è frutto di un giudizio superficiale.

“Anna” ha convinto per la sua profonda capacità di rileggere la figura di Anna Magnani, non solo come icona cinematografica globale, ma soprattutto come donna complessa, tormentata e straordinariamente moderna.

Il film si distingue per l’abile equilibrio tra ricostruzione storica rigorosa e un’esplorazione emotiva intensa, che permette allo spettatore di immergersi nella vita e nella psicologia dell’attrice, cogliendone le sfumature spesso celate dietro l’immagine pubblica.

L’opera si rivela particolarmente significativa nel contesto tematico di questa edizione, “Invisibile femminile.

Il cinema delle donne (mai) visto e da vedere”.

“Anna” non si limita a restituire al grande schermo una figura leggendaria, ma ne svela la forza interiore, le passioni ardenti e l’anelito a una libertà personale, rispecchiando un femminismo ante litteram che continua a ispirare.

L’assegnazione del Film dell’Anno è solo il preludio a una serata di gala che vedrà la proclamazione dei vincitori di tutte le altre categorie in concorso.

Fedele alla sua identità, il festival premia esclusivamente donne nelle categorie chiave della produzione cinematografica: produzione, recitazione, sceneggiatura, fotografia, scenografia, montaggio, colonna sonora, costumi e trucco.

Parallelamente, saranno riconosciuti i migliori docufilm, cortometraggi e videoclip, insieme ai premi speciali dedicati alle migliori registe e registi.

Il panorama dei riconoscimenti si arricchisce di ulteriori tributes: il premio Carlo Tagliabue, dedicato alle opere che si distinguono per il loro impegno sociale e civile; il premio Domenico Meccoli ScriverediCinema, a celebrare la promozione del cinema italiano; e il premio in memoria di Luca Svizzeretto, destinato al giornalista o testata emergente che si è distinto per la sua attenzione e competenza nel mondo del cinema.

Primo Piano sull’Autore, un evento culturale di grande rilevanza, è organizzato dall’associazione culturale AmaRcorD con il prezioso contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, testimoniando l’impegno istituzionale verso la valorizzazione del cinema d’autore e la promozione di una visione femminile del mondo.

Il festival si conferma dunque un punto di riferimento imprescindibile per il cinema italiano e internazionale, un palcoscenico per voci nuove e talenti eccezionali.