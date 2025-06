Assisi, 2025: Festa del Voto, fede e identità ritrovate.

Assisi, 22 Giugno 2025: Un Rinnovamento di Fede e Identità nella Festa del VotoIl 22 giugno 2025 Assisi si appresta a celebrare la Festa del Voto, un evento di profonda importanza storica e spirituale per la comunità, che rievoca la liberazione dalla minaccia saracena del XIII secolo, tradizionalmente attribuita all’intercessione di Santa Chiara. Più di una semplice ricorrenza, la Festa del Voto rappresenta un momento di rinnovamento della fede, di rafforzamento dell’identità civica e di celebrazione del legame indissolubile tra la città e la sua patrona.La giornata si dispiega attraverso una serie di rituali e celebrazioni che intrecciano elementi religiosi e civili, risalendo a tradizioni secolari. L’alba introduce un’atmosfera solenne con il “Coprifuoco”, intonato dagli Araldi che risuonano in Piazza del Comune, segnando l’inizio delle festeggiamenti. Il suono festoso della Campana delle Laudi, simbolo della città e della sua devozione, amplifica l’emozione collettiva.In coincidenza con la solennità del Corpus Domini, l’arte fiorita si unisce alla fede. I tappeti infiorati, realizzati da cittadini e associazioni, adornano le vie del centro storico e delle frazioni, ispirati al “Cantico delle Creature” di San Francesco, un inno alla bellezza del creato e alla gratitudine per i doni divini. La giuria incaricata valuterà le opere, riconoscendo l’ingegno e la creatività degli artisti. La celebrazione religiosa culmina con la Messa del Corpus Domini nella Cattedrale di San Rufino, seguita dalla tradizionale “Processione delle Pulci”, un suggestivo corteo che si snoda tra le vie infiorate, illuminato dalla luce del tramonto.La serata si anima con il Corteo religioso, che da Piazza San Rufino si dirige verso Piazza del Comune, per unirsi al corteo civile. Qui, il Consiglio comunale ripercorre le tappe storiche della Festa, con la lettura dell’ordinanza del 1644 che ne sancì l’istituzione. Il Sindaco, Valter Stoppini, rivolgerà un saluto alla cittadinanza e, successivamente, renderà omaggio alle Clarisse nella Basilica di Santa Chiara, simbolo della spiritualità francescana. Una tradizionale offerta dei ceri, gesto di devozione, sarà deposta dal Sindaco presso il Santuario di San Damiano.Momenti di riflessione e di ispirazione spirituale seguiranno con la preghiera comunitaria, l’esortazione del Vescovo di Assisi e il saluto del Ministro Provinciale dei Frati Minori dell’Umbria. L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dall’illuminazione suggestiva curata dall’Ente Calendimaggio, che avvolgerà le vie della città con giochi di luce e ombra.Eventi collaterali arricchiranno la Festa del Voto, tra cui i “Concerti dell’Anima”, performance musicali realizzate con il sostegno del Comune e curate dalla Fondazione Internazionale Assisi, che offriranno un percorso emozionale tra le melodie e la spiritualità francescana. Questi appuntamenti si terranno in luoghi emblematici come il sagrato della Basilica di San Francesco all’alba del 21 giugno e il sagrato del Convento di San Damiano al tramonto del 23 giugno.La Festa del Voto 2025 si configura quindi come un’occasione preziosa per riscoprire le radici storiche e spirituali della comunità assisana, celebrando la fede, la cultura e l’identità che da secoli contraddistinguono questa città custode dei valori francescani.