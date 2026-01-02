Assisi in festa: la Befana vola e Elisa Benvenuto incanta.

Ad Assisi, l’attesa per l’Epifania si materializza in un evento suggestivo, un connubio di tradizione, spettacolo e talento emergente.

Il 6 gennaio, la figura mitologica della Befana, simbolo di gioia e generosità, si rivelerà al pubblico precipitando dalla storica Torre del Popolo, offrendo una calza piena di sorprese a ogni bambino presente.

L’evento, promosso con l’impegno del Comune di Assisi e sostenuto da Unpli Umbria e dal Gruppo Speleologico Cai di Foligno, si svilupperà a partire dalle ore 16:30 nella piazza del Comune, trasformando lo spazio urbano in un palcoscenico di emozioni.

Ad aprire lo spettacolo sarà Elisa Benvenuto, giovane cantautrice di origini assisane, le cui interpretazioni intense e soulful hanno già conquistato il pubblico di “Tu sì que vales”.

La sua musica, intrisa di influenze blues e jazz, trascende i confini generazionali, offrendo una riflessione intima e coinvolgente sul mondo che la circonda.

In questa occasione, la giovane artista presenterà il suo ultimo singolo “Nuvole blu”, un brano profondamente significativo, frutto di una collaborazione artistica con il compositore milanese Daniele Piovani.

La canzone, un inno alla pace e alla solidarietà, invita all’ascolto e alla riflessione, offrendo una nota di speranza in un periodo storico complesso.

Accanto a Elisa Benvenuto, ad arricchire ulteriormente l’evento, la presenza dell’attrice Liliana Fiorelli.

Reduce da successi televisivi di rilievo come “L’appartamento – Sold out” e “Non ci resta che il crimine – La Serie”, oltre a un percorso consolidato nel cinema e nel teatro, Fiorelli assumerà il ruolo di narratrice, guidando il pubblico attraverso un racconto evocativo e avvolgente, creando un’atmosfera magica e partecipata.

Ma l’Epifania ad Assisi non è solo l’evento del 6 gennaio.

La città si anima di iniziative che celebrano lo spirito del Natale, offrendo un calendario ricco e variegato.

Passei tra i presepi viventi, percorsi guidati nei musei locali, escursioni naturalistiche sul Monte Subasio, mercatini artigianali e installazioni luminose che trasformano le vie del borgo in un vero e proprio presepe a cielo aperto.

Il periodo natalizio è anche l’occasione per riscoprire le radici musicali del territorio.

Dal 2 al 5 gennaio, infatti, si terrà DeMusicAssisi Winter Edition, un festival dedicato alla musica medievale, un’immersione in sonorità antiche e atmosfere suggestive.

Il 3 gennaio, l’abbazia di San Pietro accoglierà il concerto gospel di “The Women of God”, un ensemble vocale e strumentale americano acclamato in tutto il mondo, che riproporrà i classici del gospel tradizionale, affiancandoli a brani contemporanei e a omaggi a leggende come Mahalia Jackson, Jolanda Adams e Sister Rosetta Tharpe.

Un’esperienza musicale intensa, carica di spiritualità e di energia positiva, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per un quadro completo di tutte le iniziative natalizie ad Assisi, si invita a consultare il sito web www.visit-assisi.it, una guida virtuale per scoprire tutte le meraviglie che la città umbra ha da offrire durante le festività.