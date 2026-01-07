Banksy ad Assisi: prorogata fino all’11 gennaio la mostra Peace on Earth

Un’immersione nell’arte ribelle e nei suoi messaggi universali: la mostra “Peace on Earth” di Banksy, ospitata nella suggestiva Rocca Maggiore di Assisi, si protrae fino all’11 gennaio, estendendo un’esperienza culturale che ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico vasto e internazionale.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale umbra, realizzata da Opera Laboratori sotto la curatela di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, e con il sostegno della Regione Umbria, ha superato ogni previsione di affluenza, giustificando la proroga di due mesi rispetto alla data di conclusione originariamente programmata.

“Peace on Earth” non è una semplice esposizione: è un dialogo tra l’opera di Banksy e il contesto storico e spirituale di Assisi, città simbolo di pace e fratellanza.

La mostra trae ispirazione da un graffito realizzato dall’artista a Betlemme, un’opera che denuncia le disuguaglianze e la sofferenza, ma che al contempo alimenta la speranza in un futuro migliore.

Oltre un centinaio di opere originali, espressione di una sensibilità artistica unica e provocatoria, dialogano con l’ambiente medievale della Rocca, amplificandone il significato e l’impatto emotivo.

L’iniziativa si configura come un ponte ideale tra l’arte contemporanea e la riflessione sui valori universali, offrendo al visitatore un’occasione inedita di incontro e di ispirazione.

Parallelamente alla mostra, Assisi si è illuminata di un suggestivo spettacolo di videomapping, “Natale di pace, luce, incontro”, che ha proiettato immagini evocative tratte dalle opere di maestri come Marc Chagall, René Magritte, Gustav Klimt, Karl Köder e Pablo Picasso.

Questo connubio di luce, arte e tecnologia ha trasformato le facciate delle chiese e dei monumenti assisiensi in un palcoscenico effimero, amplificando il messaggio di speranza e di pace veicolato dall’esposizione di Banksy.

La decisione di estendere la durata dell’evento testimonia la profonda risonanza che l’arte di Banksy continua a generare, soprattutto in un momento storico segnato da conflitti e disuguaglianze.

L’entusiasmo dei visitatori, provenienti da ogni angolo d’Italia e dal mondo, e le numerose richieste di partecipazione hanno convinto l’amministrazione comunale a concedere questa proroga, offrendo a un pubblico ancora più ampio l’opportunità di lasciarsi emozionare e ispirare dall’arte ribelle di un artista che ha saputo parlare al cuore del contemporaneo.

L’estensione della mostra rappresenta, in definitiva, una celebrazione della potenza dell’arte come strumento di cambiamento e di speranza.