Camilla Cucinelli: Donna Potenza della Moda, Riconosciuta da WWD

Il nome di Camilla Cucinelli risuona ora tra le voci più influenti del panorama globale della moda e del retail, consacrandola tra le cinquanta donne che Women’s Wear Daily (WWD), autorevole testata giornalistica del settore, ha eletto “Women in Power” per il 2025.

L’occasione per celebrare questo prestigioso riconoscimento si è concretizzata durante un evento esclusivo presso The Glasshouse di New York, un forum dedicato a plasmare il futuro dell’industria.

Al fianco della sorella Camilla, con cui condivide la vicepresidenza e un profondo impegno creativo all’interno dell’azienda di Solomeo, la giovane imprenditrice incarna un’evoluzione significativa del concetto di lusso.

L’attribuzione da parte di WWD non si limita a un semplice apprezzamento, ma sottolinea una capacità distintiva: quella di reinterpretare l’eccellenza artigianale, radicandola nella tradizione del gusto italiano, e proiettandola verso un futuro sostenibile.

Il successo di Camilla non è solo frutto di visione creativa, ma anche di una leadership ispiratrice, capace di catalizzare l’entusiasmo delle nuove generazioni.

Anche Brunello Cucinelli, padre di Camilla e figura cardine dell’azienda, riceve un importante riconoscimento da WWD, figurando tra i 115 “changemakers” che hanno segnato la storia della moda mondiale.

Un omaggio che sottolinea l’impatto duraturo del suo approccio innovativo e responsabile.

“Condividere questo premio con mia sorella è un momento particolarmente significativo,” ha commentato Carolina Cucinelli, esprimendo l’importanza del legame fraterno e della condivisione di valori.

Il brand Cucinelli non è semplicemente un’azienda, ma un ecosistema di relazioni, un luogo dove tradizione e innovazione si fondono.

Un ringraziamento speciale è rivolto alle artigiane, custodi di un sapere antico, che hanno trasmesso la passione per il mestiere a giovani generazioni, incarnando un’eredità di competenze e dedizione.

Questo riconoscimento è per loro, un tributo al lavoro quotidiano e all’impegno che anima l’intera comunità di Solomeo.

Brunello Cucinelli, emozionato per l’onore tributato alla figlia, ha sottolineato l’importanza delle relazioni umane, pilastro fondamentale della filosofia aziendale.

Federica, sua moglie, ha condiviso la sua stessa ammirazione per la capacità di Carolina e Camilla di coltivare legami autentici e duraturi.

L’inclusione nella lista dei “changemakers” rappresenta una conferma, una graditissima attestazione del valore del “lusso gentile”, un concetto che trascende la mera ostentazione per abbracciare valori di sostenibilità, responsabilità sociale e profonda connessione con il territorio.

Un modello che Solomeo, con la sua famiglia e le sue collaborazioni intellettuali, continua a perseguire con passione e dedizione.