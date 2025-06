Cerbara: La cabina elettrica fiorisce con arte e ciliegie

Nell’ambito di un percorso di crescente sensibilità verso la riqualificazione urbana e la valorizzazione del patrimonio identitario, un elemento infrastrutturale cruciale per la comunità di Cerbara, Città di Castello, assume un’inattesa veste artistica. La cabina elettrica situata in via Monti, punto nodale della rete di distribuzione energetica gestita da E-Distribuzione, si trasforma in un vibrante esempio di street art grazie all’intervento dell’artista Zanga (Pablo Manuel Maria Ennio Goshala). L’opera, intitolata “La ciliegia”, non è solo un decorativo intervento, ma una profonda narrazione visiva che affonda le radici nella storia e nella cultura locale.Il progetto, frutto di una virtuosa sinergia tra E-Distribuzione, la Pro Loco di Cerbara, la Funkastle Crew e l’amministrazione comunale, incarna una visione innovativa: quella di coniugare funzionalità infrastrutturale e espressione artistica. L’immagine dominante, un albero di ciliegio in fiore interpretato in stile giapponese, è un omaggio al frutto che ha plasmato l’identità di Cerbara. La ciliegia, infatti, non è solo un prodotto agricolo, ma un simbolo storico e culturale, tanto da aver dato il nome alla tradizionale festa paesana, un tempo rinomata come “Sagra della ciliegia”.L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di E-Distribuzione verso la sostenibilità e la riqualificazione urbana, un percorso che trascende la mera gestione dell’energia per abbracciare un ruolo attivo nella rigenerazione del territorio. Cabine del Paradiso, Cabine d’Autore, Cabine in Rosa, Energia a Colori: questi sono solo alcuni dei progetti che, negli anni, hanno permesso a E-Distribuzione di trasformare centinaia di infrastrutture in opere d’arte a cielo aperto, creando un vero e proprio museo diffuso che celebra la creatività e il legame con il territorio. Questa filosofia aziendale vede le cabine elettriche non più come semplici asset strategici, ma come potenti strumenti di comunicazione e di connessione con la comunità.La possibilità di contribuire a questo percorso di abbellimento e valorizzazione è aperta a tutti attraverso il portale dedicato o inviando proposte a streetart-ED@e-distribuzione.com. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Luca Secondi, esprime grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando il suo valore nella riqualificazione degli spazi pubblici e nella promozione dell’identità locale di Cerbara. Questa operazione non si limita ad una semplice decorazione, ma rappresenta un investimento nel capitale sociale e culturale del territorio, un invito alla riscoperta delle proprie radici e alla celebrazione della bellezza che ci circonda. Il progetto “La ciliegia” si configura quindi come un ponte tra passato e futuro, tra funzionalità e arte, tra necessità e bellezza.