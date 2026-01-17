Ettore Scola e Verdinelli: un docufilm tra memoria e musica.

Il 20 gennaio, alle 15:25, Rai 3 trasmetterà un docufilm dedicato a Ettore Scola, arricchito dalla colonna sonora originale del compositore Francesco Verdinelli, assessore alle attività culturali del Comune di Calvi dell’Umbria.

L’evento segna un ulteriore capitolo nell’evoluzione artistica di Verdinelli, figura di spicco nel panorama musicale italiano, che incarna un ponte tra tradizione e innovazione.

Verdinelli, direttore artistico del prestigioso Calvi Festival, si distingue per una carriera poliedrica, spaziando tra cinema, teatro e produzioni audiovisive.

La sua musica, destinata a accompagnare il racconto umano e artistico di Scola, si propone di essere un tessuto sonoro sobrio ed evocativo, capace di dialogare profondamente con le immagini e di risuonare con la memoria collettiva del cinema italiano, evocando un’epoca e un’identità.

Non si tratta di una semplice colonna sonora, ma di un’interpretazione musicale volta a sottolineare e a rendere più intenso il ritratto di un maestro del cinema.

La sua visione compositiva si caratterizza per un’abile commistione di elementi acustici ed elettronici, una costante ricerca sonora e un forte impatto emotivo.

Verdinelli non si limita a scrivere musica, ma crea atmosfere, suggerisce sensazioni, amplifica il significato intrinseco delle immagini.

Il suo approccio è quello di un narratore sonoro, capace di intessere un dialogo silenzioso con il racconto visivo.

Il percorso artistico di Verdinelli è costellato di collaborazioni di rilievo, che testimoniano la sua versatilità e il suo talento.

Ha curato le musiche di opere cinematografiche con registi affermati come Kim Rossi Stewart, Valerio Mastandrea (attraverso il lavoro di Umberto Marino), Barbara De Rossi, Anna Galiena e Antonella Ponziani.

La sua sensibilità musicale ha trovato terreno fertile anche in contesti diversi, come le composizioni per Tinto Brass, Giancarlo Nanni, per la celebrazione dei 30 anni del Wwf Italia e per l’inaugurazione di una sede significativa dell’organizzazione.

Oltre al cinema, la sua impronta si avverte nel teatro, dove ha contribuito a dare voce a opere di grande valore artistico e culturale.

Questa ecletticità ha permesso a Verdinelli di sviluppare un linguaggio musicale personale, riconoscibile per la sua eleganza, la sua ricercatezza e una spiccata assenza di autoreferenzialità: una musica che serve l’opera, senza volerla eclissare, ma arricchendola di nuove sfumature e profondità.

La sua musica non è una semplice colonna sonora, ma un elemento integrante dell’esperienza artistica, un dialogo continuo tra immagini, parole e suono.