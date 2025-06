Evanland: Crescita personale e creatività alla Rocca Maggiore di Assisi

Il 26 e il 27 luglio, la suggestiva Rocca Maggiore di Assisi si trasforma in un crocevia di ricerca interiore e creatività vibrante, ospitando la quarta edizione di Evanland, un festival internazionale che si propone come un vero e proprio laboratorio di evoluzione personale. I biglietti sono disponibili su Evanland 2025.Evanland (organizzato da Baobab e Riverock), come sottolineano i promotori, è più di un semplice festival: è un invito a intraprendere un viaggio al cuore di sé, un’opportunità per chiunque senta il bisogno di approfondire il proprio percorso di crescita e di connettersi con le proprie risorse interiori. Il programma, denso di oltre 42 ore di attività esperienziali, si articola attorno a un nucleo di pratiche volte a risvegliare la consapevolezza e a stimolare la creatività: meditazioni guidate, trekking immersivi nella natura umbra, performance circensi che celebrano il corpo e la sua espressione, giochi in legno che invitano alla riscoperta del gioco e della spontaneità, esplorazioni astrali per accedere a dimensioni inesplorate della coscienza, costellazioni familiari come strumento di comprensione delle dinamiche relazionali, bodypainting come forma d’arte che rivela l’identità, cerimonie del cacao per favorire l’apertura emotiva, Acro yoga per armonizzare corpo e mente, e molto altro ancora. Un ciclo di incontri e workshop, condotto da figure di spicco come Erri De Luca, filosofo e scrittore impegnato nella ricerca del senso dell’esistenza, Vito Mancuso, studioso di spiritualità orientale e occidentale, Mattia Casarin, esperto di programmazione neurolinguistica e crescita personale, e Gianluca Bianco, psicologo e analista transpersonale, offre strumenti concreti per affrontare le sfide della vita con maggiore consapevolezza e resilienza.La colonna sonora di questo percorso trasformativo è affidata a una miscela eclettica di suoni. Gio Evan, anima e creatore del festival, incanta con i suoi concerti, mentre la performance di Roberto Cacciapaglia, maestro del suono e della sperimentazione, crea atmosfere oniriche e immersive. Giulia Mei, cantautrice dalla voce intensa e testi poetici, accompagna con le sue melodie. La serata culmina con i DJ set di artisti internazionali di fama, tra cui Quantic, maestro del funk e della world music, e Daddy G (Massive Attack), icona del trip-hop e della musica elettronica.Evanland nasce dall’aspirazione di creare uno spazio condiviso, un ecosistema di menti brillanti e sensibili. Come spiega Gio Evan, il festival ambisce a raccogliere figure eterogenee: artisti visionari, scrittori ispirati, scienziati curiosi, filosofi illuminati, maestri spirituali, sciamani saggi, viaggiatori intrepidi, poeti lirici, psicologi attenti – tutte anime affini desiderose di generare nuove prospettive e connessioni profonde. Più che un semplice evento, Evanland si propone come un catalizzatore di cambiamento, un laboratorio di idee, un terreno fertile per la nascita di progetti innovativi e relazioni significative, un luogo dove la ricerca interiore si fonde con la celebrazione della vita in tutte le sue forme.