Festival dei Tramonti: Arte, Natura e Sapori sul Lago Trasimeno

Il lago Trasimeno si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival dei Tramonti, un evento che celebra la bellezza paesaggistica e l’identità culturale del territorio, dal 27 giugno al 6 luglio. Più che un semplice festival, si configura come un vero e proprio progetto di valorizzazione del bacino lacustre, promosso dall’Associazione Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità, che mira a coniugare arte, natura e sviluppo locale.L’apertura del Festival sarà preceduta da un’anteprima significativa presso il Quasar Village di Corciano, a partire dal 22 giugno. Questa fase introduttiva offrirà al pubblico un assaggio delle emozioni che caratterizzeranno l’evento principale, con un’esposizione delle opere selezionate per il concorso fotografico “Trasimeno al Tramonto”. Le immagini, catturate da fotografi di talento, offriranno scorci inediti e suggestivi del lago, esaltandone la magia e la ricchezza cromatica durante le ore serali. Inoltre, il ventriloquo Nicola Pesaresi intratterrà il pubblico con uno spettacolo che si preannuncia originale e coinvolgente.Il Festival dei Tramonti, un’iniziativa che si distingue per la sua crescente rilevanza culturale e turistica, gode del prestigioso patrocinio di istituzioni chiave come la Regione Umbria, l’Assemblea Legislativa dell’Umbria, il GAL Trasimeno Orvietano, la Camera di Commercio dell’Umbria e i Comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Tuoro e Castiglione del Lago. Questo ampio supporto testimonia l’importanza attribuita al progetto a livello regionale e locale, sottolineandone il contributo alla promozione del territorio.Una conferenza stampa, in programma martedì 17 giugno alle ore 12 presso il salone d’onore di Palazzo Donini a Perugia, offrirà il dettaglio del ricco programma che attende il pubblico. L’edizione di quest’anno si propone di ampliare l’offerta culturale, integrando mostre d’arte contemporanea, installazioni site-specific, performance artistiche, laboratori creativi e percorsi di degustazione enogastronomica. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza multisensoriale che coinvolga attivamente i visitatori, stimolando la riflessione sulla sostenibilità ambientale e la valorizzazione del patrimonio locale. Il Festival non si limita a celebrare il tramonto come fenomeno naturale, ma intende anche rappresentare un momento di transizione, di riflessione e di ispirazione per il futuro del territorio trasimeno.