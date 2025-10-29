Foligno Danza Festival: Eccellenza e Talenti dalla Città di Foligno

Il sipario si alza a Foligno, dal 31 ottobre al 2 novembre, per la quinta edizione del Foligno Danza Festival, un crocevia artistico che celebra l’eccellenza e la linfa vitale della danza contemporanea e classica.

Sotto la direzione artistica di Alessandro Rende, maestro della prestigiosa Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, e con il prezioso supporto dell’associazione Spazio Danza, del Comune di Foligno e della Fondazione Cassa di Risparmio, il festival si propone come piattaforma di incontro, formazione e riconoscimento per danzatori, coreografi, operatori del settore e un pubblico appassionato.

Quest’anno, il festival si espande, abbracciando nuovi spazi oltre l’Auditorium San Domenico: l’Oratorio del Crocifisso e il Teatro San Carlo accolgono l’effervescenza di un programma ambizioso e variegato.

Al centro dell’evento, l’assegnazione del prestigioso Premio Internazionale Città di Foligno, un onore riservato a figure di spicco del panorama internazionale e a giovani talenti emergenti, catalizzatori di innovazione e ispirazione.

Il Festival è un vero e proprio laboratorio di danza, con stage tenuti da maestri di fama mondiale: Francesco Annarumma (Annarumma Dance Project), Jacqueline Bulnes (esponente della tecnica Graham e Limón), Roberta Ferrara (coreografa e direttrice di Equilibrio Dinamico), Damiano Artale, Nico Benedetti, Michael Fuscaldo, Clarissa Mucci (Accademia Nazionale di Danza), Giulia Rossitto (Accademia Teatro alla Scala), Ioulia Sophina (Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma), per citarne alcuni.

L’offerta formativa si arricchisce con un esclusivo laboratorio coreografico guidato dal maestro Mauro Bigonzetti, un’opportunità unica per giovani danzatori dai 14 anni in su per immergersi nel suo approccio innovativo.

Il 31 ottobre inaugura un ciclo di audizioni e concorsi per giovani promesse, culminando nella “Serata Coreografe” all’Auditorium San Domenico.

Quest’anno, la serata è un omaggio alla creatività femminile, mettendo in luce il talento di figure affermate come Sofia Nappi e Roberta Ferrara, affiancate da nuove voci emergenti come Sara Buratti e Glenda Gheller.

Una speciale attenzione è riservata a Rebecca Bianchi, che debutta come coreografa, e alla talentuosa Marta Castelletta.

Un momento di grande emozione sarà l’esordio del Piccoli Prodigi Ensemble, un progetto innovativo ideato da Rebecca Bianchi e Alessandro Rende, che porta sul palco giovani danzatori, dai 8 ai 12 anni, già insigniti di prestigiosi riconoscimenti.

Il primo novembre, il San Domenico si veste a festa per la serata di Gala dedicata al Premio Internazionale Città di Foligno, un tributo a coloro che si sono distinti per eccellenza, versatilità e talento, arricchendo il panorama della danza a livello globale.

L’accesso agli spettacoli serali è gratuito, ma soggetto a prenotazione, per garantire a tutti gli appassionati la possibilità di assistere a questi momenti di eccezionale valore artistico.

Il Foligno Danza Festival si conferma, così, un punto di riferimento imprescindibile per chiunque ami la danza e desideri scoprire le nuove frontiere di questa forma d’arte in continua evoluzione.