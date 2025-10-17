Foligno: Due Free Library per accendere la passione per la lettura nei bambini.

A Foligno, la passione per la lettura si concretizza in un’iniziativa volta a coltivare la curiosità e l’immaginazione dei più piccoli: l’installazione di due nuove Free Library, vere e proprie oasi di storie a disposizione di tutta la comunità.

Collocate strategicamente all’esterno della scuola dell’infanzia e primaria in via Piermarini (Istituto Comprensivo Foligno 2) e della scuola dell’infanzia e primaria in via Monte Cervino, queste piccole strutture colorate rappresentano un’opportunità unica per avvicinare i bambini al mondo dei libri, trasformando l’apprendimento in un’esperienza ludica e coinvolgente.

Lungi dall’essere semplici contenitori di volumi, le Free Library di Foligno si configurano come punti di incontro e di scambio culturale, luoghi dove la condivisione diventa la linfa vitale di un progetto educativo di ampio respiro.

Il meccanismo è semplice ed elegante: chiunque, genitore, nonno, educatore, può prelevare un libro da portare a casa, da leggere e da condividere con i bambini, e, a sua volta, può lasciare un altro libro, liberando spazio per nuove avventure letterarie.

Questo flusso continuo di storie contribuisce a creare una rete di relazioni intergenerazionali, dove la trasmissione del sapere si arricchisce di un tocco di generosità e di partecipazione attiva.

L’iniziativa, lungi dall’essere una semplice operazione di dotazione libraria, si radica in una più ampia visione pedagogica, che riconosce il ruolo cruciale della lettura nello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini.

La lettura, infatti, non solo arricchisce il vocabolario e affina le capacità di comprensione, ma stimola anche la creatività, l’empatia e la capacità di pensiero critico, ponendo le basi per una crescita armoniosa e consapevole.

Il progetto, frutto di una riflessione attenta e condivisa, testimonia l’impegno concreto del Comune di Foligno nel promuovere la cultura e l’istruzione, in stretta collaborazione con le scuole e le famiglie.

L’installazione delle Free Library rappresenta il coronamento di un percorso iniziato anni fa, un’evoluzione naturale di un desiderio profondo: creare spazi di aggregazione e di apprendimento che siano accessibili a tutti, che valorizzino il patrimonio culturale locale e che favoriscano la partecipazione attiva della comunità.

Le famiglie sono invitate a scoprire queste nuove risorse, a lasciarsi ispirare dalle storie che custodiscono e a contribuire, con il proprio entusiasmo, a farle crescere.

Le Free Library non sono solo un dono per i bambini di Foligno, ma un investimento nel futuro della comunità, un invito a coltivare la passione per la lettura e a condividere il piacere di sognare insieme.

Un piccolo gesto, un grande significato: creare un mondo più ricco di storie, di sorrisi e di opportunità per tutti.