Human Beings: Teatro Interculturale, un Anno Nuovo per Ponti tra Mondi

Il nuovo anno del laboratorio teatrale interculturale Human Beings si appresta a decollare, lasciando alle spalle la celebrazione del trentesimo anniversario con lo spettacolo conclusivo “Tutto Vale” a Perugia.

Più che un semplice laboratorio, Human Beings si è affermato come un ecosistema culturale vibrante, un punto di convergenza dove le barriere linguistiche e geografiche si dissolvono nel linguaggio universale del teatro.

Aperto a chiunque desideri partecipare, senza costi di iscrizione, il laboratorio offre un’opportunità unica per la scoperta di sé e degli altri, alimentando un dialogo profondo tra persone provenienti da ogni angolo del mondo.

Venerdì 31 ottobre, alle ore 3, presso la sede dell’Associazione Culturale Smascherati! (Viale Roma, 15, Perugia), si terrà un incontro pubblico di presentazione.

L’evento sarà un’occasione per conoscere da vicino la filosofia del laboratorio e per effettuare le iscrizioni.

Un suggestivo omaggio visivo, attraverso le immagini più evocative degli spettacoli prodotti dal 1994 ad oggi, realizzate dal talentuoso fotografo Thomas Clocchiatti, accompagnerà i presenti in un viaggio emozionante attraverso la storia di Human Beings.

Il cuore pulsante di Human Beings risiede nella sua vocazione inclusiva: uno spazio dove studenti, lavoratori, disoccupati, migranti, richiedenti asilo e rifugiati si incontrano e si confrontano.

Non si tratta solo di una pratica teatrale, ma di un vero e proprio “gioco scenico” che invita a smascherare le dinamiche interpersonali, a esplorare la complessità e la semplicità delle relazioni umane, a dare forma a desideri e sentimenti con leggerezza e ironia.

L’intersezione di diverse prospettive e background culturali non solo arricchisce l’orizzonte individuale di ciascun partecipante, ma costituisce anche un principio guida essenziale nella creazione teatrale.

Lo spettacolo conclusivo, frutto di un processo creativo collettivo, emerge dall’elaborazione e dal montaggio di improvvisazioni nate durante le attività del laboratorio.

Un approccio innovativo e originale, che unisce ricerca artistica e pratica teatrale, consente di tradurre in azione esperienze di vita reali e di generare un potente impatto emotivo sul pubblico.

In questi trent’anni di attività, Human Beings ha dato vita a ben 35 spettacoli, testimonianza della sua capacità di creare ponti tra culture e di promuovere una comprensione più profonda dell’umanità.

Il laboratorio si configura come un potente strumento di espressione e di integrazione, un luogo dove le voci marginali possono essere ascoltate e valorizzate.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al laboratorio, è possibile contattare il numero 3498618557 oppure inviare una email a [email protected].