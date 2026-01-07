Italia protagonista: 3 gemme scelte dal New York Times

L’Italia, un mosaico di eccellenze: tre gemme nel catalogo del New York TimesOgni anno, il New York Times offre ai suoi lettori un’affascinante selezione di 52 destinazioni, un percorso inedito attraverso esperienze di viaggio alternative e stimolanti.

Quest’anno, l’Italia si distingue con tre perle che ne esaltano la ricchezza culturale, enogastronomica e paesaggistica: Cervinia-Breuil, Genova e Assisi, ognuna portatrice di un’identità unica e un’offerta turistica in continua evoluzione.

La lista, che include mete esotiche come una riserva di tigri in India e un festival dedicato all’eclissi solare in Islanda, celebra anche anniversari significativi, come il centenario della Route 66 e il giro di boa delle avventure di Winnie-the-Pooh.

Per gli appassionati di musica, il Times suggerisce Bayreuth, dove si celebreranno i 150 anni del festival dedicato a Wagner.

Cervinia-Breuil: dalla penombra al fascino alpinoStoricamente affiancata dalla celebre Zermatt, Cervinia-Breuil, ai piedi del maestoso Cervino, sta vivendo una stagione di trasformazione.

L’inaugurazione del Matterhorn Alpine Crossing, la funivia più alta d’Europa, ha catalizzato investimenti e rinnovamento.

Vecchi impianti sono stati sostituiti da seggiovie ad alta velocità, mentre un ambizioso progetto da 235 milioni di dollari sta modernizzando l’accesso a Plateau Rosa, il ghiacciaio sciabile che unisce i comprensori italiano e svizzero, garantendo sci di altissima quota tutto l’anno.

La rinascita del resort Valtur Cervinia Cristallo, ora a cinque stelle, e l’acquisizione della stella Michelin per il ristorante Wood, con la sua cucina innovativa che fonde sapori nordici e piemontesi, contribuiscono a proiettare Cervinia in una dimensione di lusso e avventura.

Non più solo un punto di partenza per gli amanti dello sci, ma una destinazione a sé, capace di offrire esperienze indimenticabili nel cuore delle Alpi.

Genova: riscoprire la “Superba”Dopo anni di ombra proiettata da Milano e dalle Cinque Terre, Genova sta rivendicando il suo ruolo di città portuale di rilevanza storica e culturale.

Il progetto Waterfront di Levante, opera del celebre architetto Renzo Piano, sta restituendo alla città il suo legame con il mare, riqualificando un’area cruciale per il futuro turistico.

Il centro storico, con i suoi magnifici Palazzi dei Rolli, sta aprendo al pubblico sale finora inaccessibili, mentre il Palazzo Ducale ospiterà una mostra dedicata al pittore fiammingo Anthony van Dyck, che immortalò l’aristocrazia genovese nel Seicento.

La scena gastronomica, con una nuova generazione di chef che reinterpreta piatti tradizionali come il pesto, la focaccia e i piatti a base di pesce, si fa interprete di una rinascita che investe l’intera città.

Il New York Times sottolinea come Genova appaia fresca e vibrante, riscoprendo la sua identità marittima e il suo patrimonio artistico.

Assisi: l’eco del PoverelloNell’ambito delle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco, Assisi, sito UNESCO dal 2000, si prepara ad accogliere un anno intero di eventi e iniziative.

Il momento culminante sarà rappresentato dall’esposizione delle spoglie del Santo, un evento unico che si svolgerà dal 22 febbraio al 22 marzo.

Il Calendimaggio, una festa storica che rievoca le rivalità medievali tra i due rioni della città, tornerà a illuminare le vie di Assisi dal 6 al 9 maggio, con musica, teatro e cortei.

Assisi, custode di un patrimonio spirituale e artistico di inestimabile valore, si conferma destinazione ideale per chi cerca un viaggio all’insegna della fede, della cultura e della bellezza paesaggistica.