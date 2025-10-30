Litfiba Rinascono: Tour 2026 e Omaggio a 17 Re

Dopo un periodo di silenzi e riposizionamenti, i Litfiba tornano a incrociare i riflettori, segnando un ritorno tanto atteso dai loro numerosi fan. Il 2026 si configura come l’anno della rinascita, con la formazione originale che riprende il cammino artistico e annunciando un tour itinerante attraverso l’Italia, un percorso che avrà il suo battesimo in terra umbra, precisamente a Perugia il 27 giugno.

Questa data inaugurale si inserisce all’interno di “Umbria che spacca”, un’iniziativa culturale di punta promossa dall’Assessorato regionale alla Cultura, diretto da Tommaso Bori, e destinata a definire l’estate umbra con un cartellone di eventi di alto profilo.

Il ritorno dei Litfiba non è un evento isolato, ma un elemento chiave in una strategia di promozione del territorio attraverso l’arte e la musica.

Il tour “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026” non è semplicemente una celebrazione di un anniversario, ma un omaggio a un disco che ha profondamente inciso sulla storia del rock italiano: “17 Re”, pubblicato nel 1986.

Quest’album doppio, pietra miliare della new wave italiana, rappresenta il secondo atto di una trilogia concettuale dedicata alle dinamiche di potere e alle figure marginalizzate, un tema sorprendentemente attuale anche a distanza di decenni.

La sua audacia compositiva, l’uso innovativo di sonorità e l’approccio sperimentale hanno contribuito a consacrare i Litfiba come una delle band più influenti del panorama musicale italiano ed europeo.

Il progetto, che vedrà nuovamente insieme Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, promette di restituire al pubblico l’intensità emotiva, la potenza evocativa e l’energia prorompente che hanno reso “17 Re” un’opera iconica.

Più che un semplice concerto, si prospetta un’esperienza immersiva, un viaggio attraverso le atmosfere visionarie e i presagi profetici che caratterizzano la poetica dei Litfiba, una poetica capace di trascendere le barriere generazionali e di continuare a ispirare e a provocare riflessioni profonde nel cuore degli ascoltatori.

Il tour non è solo un ritorno alle origini, ma anche una riaffermazione di un’identità artistica forte e distintiva, un’eredità musicale che continua a risuonare con forza nel presente.