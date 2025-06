Love Film Festival: Amore, Cinema e Sostenibilità nel Cuore dell’Umbria

Il Love Film Festival, vetrina cinematografica unica nel panorama italiano dedicata all’amore in tutte le sue sfaccettature, ha inaugurato la sua edizione 2025 a Perugia e Magione, proiettando un faro sull’impegno per la sostenibilità ambientale e sociale. L’evento, giunto alla sua edizione, non si limita a celebrare l’amore romantico, ma esplora il sentimento in un’accezione più ampia, abbracciando la responsabilità verso il pianeta e la comunità.A presiedere il festival, quest’anno, è l’attrice Giulia Schiavo, figura emergente del cinema italiano e orgoglio umbro, un omaggio alla regione che l’ha vista crescere professionalmente, in particolare grazie al film “Amici per caso” di Max Nardari, progetto fortemente legato al territorio umbro e sostenuto da una visione di produzione locale. La scelta di Schiavo come madrina rappresenta una volontà di valorizzazione del talento regionale e di promozione di una cinematografia umbra che possa ritrovare la sua forza e la sua identità.La conferenza stampa di apertura ha visto la partecipazione di figure chiave come il direttore artistico Daniele Corvi, che ha espresso l’ambizione del festival di diventare un catalizzatore per la rinascita del cinema umbro, riconoscendo al contempo le sfide e le aree di miglioramento che il settore si trova ad affrontare. Accanto a lui, l’assessora all’istruzione Francesca Tizi, Emiliano Maratea, responsabile istituzionale di Enel, l’attore Giorgio Belli e la regista Andrea Simonella, testimonianza dell’importanza di collaborazioni strategiche per sostenere l’iniziativa.Un momento significativo della cerimonia è stato il conferimento del Grifone d’oro, premio assegnato da Enel per la sostenibilità, al regista e sceneggiatore Davide Ferrario. L’iniziativa sottolinea l’impegno di Enel nella promozione di contenuti che affrontino tematiche cruciali per il futuro del pianeta, incoraggiando la ricerca di nuove forme espressive per rendere i messaggi di sensibilizzazione più accessibili e coinvolgenti. Maratea, nel suo discorso, ha enfatizzato l’urgenza di coniugare sviluppo economico e tutela ambientale, evidenziando il ruolo cruciale del cinema nel diffondere consapevolezza e ispirare azioni concrete. Il Love Film Festival, in quest’ottica, si propone come piattaforma ideale per promuovere una riflessione profonda e stimolante su un tema così complesso e urgente, contribuendo a plasmare un futuro più sostenibile per le prossime generazioni. L’evento vuole essere un invito a guardare l’amore, in tutte le sue forme, come motore di cambiamento positivo e di progresso sociale.