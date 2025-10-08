MassamARTanaFestival: Arte, Emozioni e un Omaggio a Pino Daniele

Il MassamARTanaFestival giunge al suo culmine con due eventi conclusivi che sigillano una stagione artistica di notevole successo, capace di attrarre un pubblico vasto e appassionato.

L’iniziativa, curata con maestria dai Magazzini Artistici, ha saputo offrire un panorama diversificato, oscillando tra le arti performative e la musica, ospitando interpreti di spicco e stimolando la riflessione e l’emozione.

Giovedì 9 ottobre, alle ore 21:15, il sipario si alza su “Guida pratica per coppie alla deriva (sexy laundry)” di Michele Riml, un’opera che scava nel cuore delle dinamiche relazionali con acuta osservazione e sottile ironia.

La pièce, tradotta con cura da Monica Capuani, è interpretata da Danila Stalteri e Massimiliano Vado sotto la regia sapiente di Nicola Pistoia.

Lo spettacolo racconta la storia di Alice ed Enrico, una coppia matura alle prese con un vuoto inaspettato: l’assenza di intimità fisica, sintomo di un disagio più profondo che serpeggia nel loro rapporto.

La coppia, nel tentativo di ravvivare la fiamma spenta, si affida a un manuale di auto-aiuto per coppie in crisi, un gesto che si rivela emblematico della loro difficoltà a comunicare apertamente.

L’apparente soluzione si trasforma in un catalizzatore di verità scomode, spingendo Alice ed Enrico a confrontarsi con le proprie fragilità e a superare le barriere che li separano.

Abbandonando le rigide indicazioni del manuale, i due protagonisti intraprendono un viaggio alla scoperta di se stessi e dell’amore che li lega, un percorso di riappropiazione dell’autenticità e della vulnerabilità.

La pièce non è solo un’analisi spietata delle difficoltà relazionali, ma anche un inno alla resilienza e alla possibilità di una seconda occasione.

A concludere il festival, domenica 11 ottobre alle ore 17:30, un omaggio commovente a Pino Daniele con “Amando.

.

sognando.

Pino Daniele project”.

Questo spettacolo musicale, più che una semplice riproposizione di successi, è un viaggio nell’anima dell’artista, un’esplorazione della sua poetica e della sua profonda connessione con la cultura napoletana.

I brani, riarrangiati con sensibilità e arricchiti da commenti in lingua napoletana da attori del territorio, creeranno un’atmosfera unica e coinvolgente, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

“Amando.

.

sognando” si configura come un’esperienza emotiva intensa, un’occasione per celebrare la figura di Pino Daniele e la sua eredità artistica.

Per informazioni e prevendite, consultare www.vivaticket.com oppure contattare il numero 327 8184788.

Ulteriori dettagli sono disponibili al numero 3204368966, all’indirizzo email [email protected] e sulla pagina Facebook Magazzini Artistici.