Moon in June: Capossela e Sirene, un viaggio nell’anima del Trasimeno

La rassegna Moon in June, curata dalla direttrice artistica Patrizia Marcagnani, si appresta a illuminare l’estate con un cartellone di eventi che celebrano l’arte in tutte le sue forme, offrendo un’esperienza culturale unica nel cuore del paesaggio trasimeno. Quest’anno, la rassegna si configura come un percorso introspettivo, un invito a navigare le complessità del presente attraverso la musica e la poesia.L’apertura ufficiale, un momento particolarmente atteso, si svolgerà sull’Isola Maggiore di Tuoro, un luogo intriso di storia e leggenda, il 21 giugno. La serata sarà dominata dalla presenza di Vinicio Capossela, artista poliedrico capace di fondere tradizioni musicali diverse con una profonda riflessione sociale e poetica. Il concerto “Sirene – Richiami, emergenze e affioramenti” non è un semplice spettacolo, ma un vero e proprio progetto artistico, erede di “Conciati per le Feste”, il tour invernale che ha visto Capossela rielaborare il suo ultimo album, “Sciusten Feste N.1965″.”Sirene” si presenta come un viaggio sonoro nell’immaginario mitologico e contemporaneo, una riflessione allegorica sulle crisi che affliggono il nostro tempo. L’artista, affiancato da una formazione musicale eterogenea e suggestiva – Daniela Savoldi al violoncello, Alessandro Asso Stefana alle chitarre, Raffaele Tiseo al violino e Vincenzo Vasi con theremin e percussioni – crea un’atmosfera rarefatta, quasi ipnotica, in cui i suoni si fondono con le immagini evocate dalle parole.Capossela, con la sua visione acuta e il suo stile inconfondibile, descrive le “sirene” come segnali d’allarme, manifestazioni di pericolo che si intensificano in un mondo segnato da conflitti, disuguaglianze e precarietà. L’artista utilizza la metafora del viaggio in mare per rappresentare la condizione dell’umanità, intrappolata in un vortice di eventi negativi che rischiano di condurla alla deriva. L’opera è un invito a risvegliarsi, ad ascoltare i richiami, a decifrare i segnali di pericolo e a ritrovare la rotta per affiorare alla luce, per respirare di nuovo.Ad arricchire ulteriormente la serata, l’eclettico Renzo Rubino aprirà la performance con un set che unisce cantautorato raffinato e sperimentazione musicale. Rubino, con la sua poetica musicale intrisa di sincerità e profondità, accompagnerà il pubblico in un percorso introspettivo, preparando il terreno per l’esperienza artistica intensa e coinvolgente offerta da Vinicio Capossela. Moon in June si preannuncia, dunque, come un evento culturale di grande valore, capace di stimolare la riflessione e di offrire un’esperienza emozionante nel contesto suggestivo del Lago Trasimeno.