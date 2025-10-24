Morricone in Concerto: Perugia Omaggia il Maestro

Un Tributo Orchestrale a Ennio Morricone: L’Umbria Riscopre il MaestroDopo un anno di successi in diverse località umbre, lo spettacolo “We all love Ennio Morricone” fa finalmente tappa a Perugia, al Teatro del Pavone, sabato 22 novembre (ore 20.30).

Un appuntamento fortemente desiderato, come testimonia la promessa mantenuta dal produttore e manager storico di Morricone, Luigi Caiola, in risposta alle richieste perugine che lamentavano l’assenza dello spettacolo nella città.

“We all love Ennio Morricone” non è semplicemente un concerto, ma un ampio progetto artistico ideato da Caiola e realizzato dall’Associazione culturale Studiolab International, volto a celebrare la straordinaria carriera del compositore umbro.

Si tratta di un’iniziativa che ripropone, dal vivo e liberata dalle immagini cinematografiche, le composizioni di Morricone, in una tournée che lo ha visto protagonista in oltre 250 concerti in tutto il mondo.

Sul palco, l’orchestra ViVas! Lab e la Pax Orchestra, dirette dal Maestro Ludovico Fulci, si uniranno a musicisti storici che hanno collaborato con Morricone, per eseguire i brani più iconici del suo repertorio, orchestrati e arrangiati seguendo le indicazioni del compositore stesso.

L’attore Luigi Petrucci accompagnerà la performance con aneddoti e storie tratte dalla sua esperienza professionale e dal libro di Caiola, offrendo un ritratto intimo e affascinante della relazione tra Morricone e il suo manager.

Il concerto sarà arricchito dalla proiezione di frammenti dell’intervista video “My life, my music”, in cui il Maestro Morricone condivide riflessioni e approfondimenti sul suo lavoro, mentre scorrono immagini rare tratte dai suoi concerti e dal suo archivio privato.

Il repertorio, un viaggio emozionante attraverso la cinematografia mondiale, comprenderà brani immortali come “C’era una volta il West”, “Il Buono, il Brutto, il Cattivo”, “Giù la Testa”, “L’estasi dell’Oro”, “Mission”, “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Metti, una sera a cena”, “Malena” e “Se, Telefonando”.

L’evento si inserisce in un percorso di più ampio respiro, che include iniziative di inclusione sociale e culturale.

In preparazione al concerto, è stata organizzata una presentazione pubblica del progetto di laboratorio di comunità “We all Love Ennio Morricone – Ascoltare per Creare”, un’iniziativa rivolta a operatori culturali, associazioni perugine e semplici appassionati, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso la musica e le arti performative.

Il 15 novembre, Caiola presenterà il suo libro “We all love Ennio Morricone” presso la Libreria Delle Volte, in collaborazione con Pietro Cuccaro e Andrea Ceccomori.

Il giorno successivo al concerto, il laboratorio avrà un suo momento di verifica con un incontro-dibattito aperto al pubblico al Teatro del Pavone, per presentare i primi risultati del progetto e definire le future direzioni.

L’Umbria, e in particolare Perugia, finalmente accoglie questo omaggio sentito e ricco di significato a uno dei più grandi compositori di colonne sonore di tutti i tempi, un artista capace di aver definito un’epoca e di aver lasciato un’impronta indelebile nella cultura mondiale.