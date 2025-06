Palazzo Baldeschi si veste d’arte: Paladino crea un Concerto in piazza

Un intervento di radicale riqualificazione di Palazzo Baldeschi, cuore pulsante del Corso Vannucci a Perugia, si veste di arte, assumendo un significato che trascende la mera funzionalità. L’artista Mimmo Paladino, figura cardine della transavanguardia italiana, ha concepito un telo d’artista monumentale, denominato “Concerto in piazza”, che avvolgerà la facciata durante i lavori di manutenzione straordinaria, elevando l’evento a un gesto simbolico e culturale di profonda risonanza.L’imponente opera, che si estende per oltre 600 metri quadrati, non è solo un involucro temporaneo, ma un intervento esperienziale capace di interrogare la relazione tra arte, spazio pubblico e comunità. Paladino, con la sua cifra stilistica inconfondibile, intende offrire alla città una visione poetica e suggestiva, una sorta di “paesaggio sonoro” visivo che dialoga con la storia e l’identità perugina.Il progetto di restauro, curato dall’architetto Carlo Salucci, è concepito come un’occasione per intervenire in maniera sinergica su molteplici aspetti dell’edificio. Oltre alla sostituzione della guaina impermeabilizzante e al rifacimento del manto di copertura, sono previsti interventi di restauro della terrazza con vista su Piazza della Repubblica, una profonda riqualificazione della facciata, un recupero del portone ligneo e del portale lapideo, elementi che testimoniano la ricchezza stratificata del patrimonio architettonico. L’integrazione del telo di Paladino nel contesto dei lavori non è un’aggiunta casuale, ma parte integrante di una visione più ampia volta a valorizzare l’edificio nella sua complessità.”Concerto in piazza” si configura quindi come un ponte tra passato e futuro, tra la conservazione del patrimonio e l’innovazione artistica. Come affermato dal presidente della Fondazione Perugia, Alcide Casini, l’iniziativa rappresenta un segnale di apertura al contemporaneo, un invito a sperimentare l’arte come elemento trasformatore della vita quotidiana. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha sottolineato come questo intervento si inserisca in una visione strategica per la città, che pone la cultura come motore di sviluppo urbano, sociale ed economico, grazie a una rete di collaborazioni virtuose tra istituzioni pubbliche e private.L’intervento si allinea perfettamente con la missione dei Musei nazionali dell’Umbria, come ha evidenziato il direttore Costantino D’Orazio, che si fa interprete di una vocazione sempre più orientata alla contaminazione tra arte e comunità, superando i confini tradizionali degli spazi museali. Il fatto che un artista protagonista di una mostra alla Galleria Nazionale possa contribuire attivamente alla riqualificazione urbana, testimonia un impegno concreto verso un modello museale più inclusivo e partecipativo, capace di generare nuove forme di dialogo tra arte, città e cittadini. L’opera di Paladino non è semplicemente una copertura, ma un’esperienza estetica e culturale che arricchisce il tessuto urbano di Perugia.