Perugia, la Città del Cioccolato: un viaggio goloso nel cuore dell’Umbria

Perugia si tinge di cacao: l’inaugurazione della Città del Cioccolato e un percorso di valorizzazione del patrimonio perugineseA partire dal 1° novembre, Perugia si offre al turismo con un’esperienza immersiva unica: la Città del Cioccolato.

Questa struttura, estesa su quasi 3.000 metri quadrati, si candida a essere il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e alla sua trasformazione in cioccolato, un omaggio alla tradizione artigianale e all’innovazione che da secoli caratterizza il territorio umbro.

L’evento inaugurale, riservato agli abitanti di Perugia, ha riscosso un successo strepitoso, con un esaurimento dei posti (1.000 iscritti) e un coro di apprezzamento che si è concretizzato in messaggi appassionati sul libro delle firme, testimonianza di un legame profondo con le eccellenze locali.

La Città del Cioccolato non è semplicemente un museo; è un viaggio sensoriale e culturale.

I visitatori sono guidati attraverso le fasi della filiera del cacao, dalla coltivazione nelle regioni tropicali alla lavorazione artigianale, scoprendo segreti, tecniche e storie che si intrecciano con la storia del territorio.

Un percorso che celebra la sapienza dei maestri cioccolatai perugini e il loro contributo all’affermazione del cioccolato come simbolo di Perugia nel mondo.

L’apertura al pubblico segna anche una fase di rodaggio per il team operativo, composto in parte da nuove risorse che si preparano ad accogliere il flusso di visitatori attesi.

Il sito web ufficiale, www.cittadelcioccolato.it, è ora online per facilitare l’acquisto dei biglietti e la prenotazione di esperienze personalizzate.

Per gruppi organizzati e scuole, le richieste dovranno essere inviate all’indirizzo email indicato.

Un gesto di particolare attenzione è riservato ai residenti del Comune di Perugia, che potranno accedere gratuitamente alla Città del Cioccolato a partire dal 9 dicembre 2025, attraverso un sistema di registrazione online.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Destinazione Cioccolato Srl Sb a considerare il cioccolato un bene comune, accessibile a tutti i cittadini.

L’inaugurazione della Città del Cioccolato si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio peruginese.

Grazie al sostegno di Luisa Spagnoli Spa, i lavori di ristrutturazione dell’ex Laboratorio Perugina, situato in via Alessi e via Angusta, procedono a ritmo sostenuto.

Il “LAB” (Luisa Annibale Base) aprirà ufficialmente martedì 11 novembre, alle ore 11.00, diventando un luogo di incontro e sperimentazione.

Oltre alla possibilità di ripercorrere le tappe fondamentali della storia originale della Perugina, il LAB ospiterà show cooking, degustazioni guidate, la suggestiva “Cerimonia del Cacao”, presentazioni di libri e altre iniziative culturali.

Infine, in vista delle festività natalizie, l’area dell’ex Mercato Coperto si arricchirà di un’atmosfera magica, con una pista di pattinaggio sostenibile sulla terrazza panoramica e uno spettacolare video mapping ispirato alle opere di Giuliano Giuman. Un connubio di tradizione, innovazione e spettacolo che renderà Perugia una meta imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato e della bellezza.