Perugia, laboratorio urbano: Harvard progetta il futuro.

Un’iniziativa di respiro internazionale animerà il tessuto urbano di Perugia, grazie a una collaborazione innovativa tra il Comune e la prestigiosa Harvard Graduate School of Design.

L’architetta Toshiko Mori, figura di spicco nel panorama accademico e professionale, guiderà un team di dodici studenti del suo corso monografico autunnale “Advanced Architecture Studio” in un percorso di ricerca e progettazione volto alla riqualificazione di aree strategiche del capoluogo umbro.

L’accoglienza ufficiale, avvenuta presso Palazzo Grossi, ha visto la partecipazione dell’assessore comunale all’ambiente, David Grohmann, e del dirigente dell’Unità Operativa Pianificazione Urbanistica ed Espropri, Franco Marini, sottolineando l’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce a questo progetto.

Si tratta di un’opportunità unica per il Comune, che si avvale della competenza e della visione di architetti di fama mondiale per affrontare sfide urbanistiche complesse.

Il focus dell’intervento progettuale si concentra su un’area particolarmente significativa, estendendosi dalla zona di Montegrillo fino al Parco dei Rimbocchi e a Montemorcino.

Questa scelta non è casuale: la localizzazione in una fascia urbana ritenuta prioritaria nell’ambito del nuovo Piano di Sviluppo Rurale apre la strada a potenziali finanziamenti e rende le proposte degli studenti particolarmente rilevanti per la futura pianificazione territoriale.

L’obiettivo non è la formulazione di semplici ipotesi, bensì la creazione di un corpus di idee concrete e attuabili.

Le proposte che emergeranno da questo lavoro intensivo, che si concluderà a dicembre con la fine del corso, rappresenteranno potenzialmente i primi elementi costitutivi di un piano di sviluppo urbano più ampio e sostenibile.

L’intervento mira a trascendere la mera riqualificazione fisica, perseguendo una visione integrata che tenga conto delle dinamiche sociali, economiche e ambientali del territorio.

L’iniziativa si configura come un laboratorio urbano a cielo aperto, un’occasione per sperimentare soluzioni innovative e per coinvolgere la comunità locale in un processo di co-progettazione.

La presenza di Toshiko Mori, con la sua esperienza nel campo dell’architettura sostenibile e del design partecipativo, promette di arricchire il progetto con un approccio multidisciplinare e orientato al futuro.

L’eredità di questa collaborazione, al di là delle proposte concrete che emergeranno, si prospetta come un modello di sinergia tra istituzioni pubbliche, mondo accademico e professionisti del settore, volto a promuovere un’urbanistica più consapevole e partecipata.