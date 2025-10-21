ProSceniUm: Festival, Talento e Solidarietà ad Assisi

ProSceniUm: Un Viaggio nel Cuore della Canzone d’Autore, tra Talento, Solidarietà e Eredità CulturaleSabato 8 novembre, il Teatro Lyrick di Assisi si trasformerà in un crocevia di emozioni e melodie con l’attesissima settima edizione del Festival della Canzone Città di Assisi e Memorial Cristian Parisi, noto come ProSceniUm.

Un evento che, da anni, si configura come un faro per i giovani interpreti del panorama cantautorale italiano, un’occasione per scoprire nuovi talenti e celebrare la ricchezza della musica d’autore.

La serata, condotta con verve e professionalità da Rudy Zerbi e Loredana Torresi, vedrà sfidarsi nove finalisti, selezionati da un bacino di ben 210 artisti partecipanti, tutti animati dalla passione per la composizione e l’interpretazione.

Un numero impressionante che testimonia la vitalità e l’attrattiva del festival, capace di intercettare e valorizzare le voci emergenti del nostro paese.

Quest’anno, ProSceniUm si arricchisce della presenza di ospiti di spicco che illumineranno il palco con la loro esperienza e il loro carisma.

Federico Zampaglione, anima e voce dei Tiromancino, riceverà il prestigioso premio “Sorella Musica”, riconoscimento che celebra l’impegno e la sensibilità artistica.

Silvia Mezzanotte, icona indiscussa della scena musicale italiana, condividerà la sua storia e la sua ispirazione.

E Kelly Joyce, interprete di un successo planetario con “Vivre la Vie”, incanterà il pubblico con la sua voce inconfondibile.

La giuria, presieduta dal rinomato critico musicale Peppe Vessicchio e affiancata dal maestro Marino Bartoletti, sarà chiamata a valutare i finalisti con occhio attento e competenza.

A completare il panel, figure di riferimento del panorama culturale umbro: Emilio Munda, Piero Romitelli, Francesco Morettini, Ignazio Failla (speaker di Radio Subasio, media partner ufficiale del festival) e il frate minore Alessandro Giacomo Brustenghi, tenore di fama internazionale, simbolo di spiritualità e arte.

Il festival, ideato e promosso dall’associazione culturale ProSceniUm-Progetto Scenico Umbro, si distingue per la presenza di un’orchestra ritmo sinfonica, elemento distintivo che esalta le esecuzioni dei finalisti.

Sotto la direzione magistrale del maestro Paolo Ciacci, l’orchestra si fonderà con le voci dei cantautori, creando un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

ProSceniUm non è solo un concorso canoro, ma un’occasione per testimoniare il valore della solidarietà e dell’impegno sociale.

L’edizione 2025 è dedicata all’associazione “Con Noi”, un punto di riferimento per le cure palliative nel territorio assisano.

L’associazione, in sinergia con il Servizio Interdistrettuale di Cure Palliative e l’Hospice di Perugia, offre supporto specialistico e assistenza a pazienti e famiglie, affiancandosi al personale dell’Usl Umbria 1.

L’ingresso al festival è gratuito, un gesto di apertura e inclusione che invita il pubblico a partecipare attivamente.

Chi lo desidera, potrà contribuire alla raccolta fondi per “Con Noi” attraverso i punti dedicati allestiti nel Teatro Lyrick o tramite bonifico bancario (IT 03 L 02008 38276 000029478249), un piccolo gesto che può fare la differenza nella vita di chi soffre.

Per assicurarsi un posto in platea, è possibile prenotare tramite la piattaforma Ticket Italia (https://ticketitalia.com/proscenium-festival-2025-teatro-lyrick-s-m-degli-angeli-pg-8-novembre-2025), un servizio comodo e accessibile.

ProSceniUm è un evento che raccoglie il sostegno istituzionale della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e della Provincia di Perugia, in collaborazione con il Comune di Assisi e con il prezioso contributo di Siae, Nuovo Maie, Cna Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Perugia.

Tutte le informazioni dettagliate sul festival sono disponibili sul sito ufficiale: www.prosceniumfestival.it.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della canzone d’autore, un viaggio emozionante nel cuore della musica e dell’umanità.