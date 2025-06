Quintana di Foligno 2025: diretta TV e streaming per emozionare il mondo!

La Quintana di Foligno 2025 si preannuncia un evento di risonanza nazionale, con la Giostra della Sfida che ha esaurito i posti disponibili in tempi sorprendentemente rapidi, testimoniando il profondo legame emotivo che lega la comunità folignate a questa tradizione secolare. L’Ente Giostra, consapevole dell’incontenibile desiderio di partecipazione e per ampliare l’esperienza a un pubblico ancora più vasto, ha voluto rispondere con un’iniziativa inedita: la trasmissione televisiva in diretta dell’intera competizione, realizzata in partnership con Umbria TV.L’appuntamento è fissato per sabato sera, a partire dalle ore 20:30, sul canale 10 di Umbria TV, offrendo un’opportunità unica a chi non ha potuto assicurarsi un posto privilegiato nel Campo de’ giochi. La diretta non sarà un semplice resoconto dell’evento, bensì un’immersione totale nell’atmosfera suggestiva della Quintana, arricchita da contenuti esclusivi e approfondimenti.Manuela Marinangeli, con la sua carisma e professionalità, guiderà il pubblico attraverso la serata, intervistando cavalieri, fantini, sbandieratori e membri del Comitato, svelando retroscena e curiosità. La telecronaca, affidata alla voce autorevole di Luca Rutili, sarà arricchita dai commenti di Luca Marinangeli e Claudio Bianchini, che sapranno interpretare al meglio l’adrenalina e la passione che animano i protagonisti. A fornire una lettura tecnica precisa e puntuale delle tornate, analizzando le dinamiche di gara e le performance dei cavalieri, sarà l’ex cavaliere Lorenzo Paci, portatore di un’esperienza unica e preziosa.”Il tutto esaurito dei biglietti ci riempie di orgoglio, ma ci spinge anche ad ampliare i confini della nostra Quintana,” ha dichiarato il Presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli. “Questa diretta televisiva non è solo un servizio al pubblico, ma un atto d’amore verso la nostra storia, un modo per condividere con il mondo la bellezza e la maestosità di un evento che rappresenta l’anima di Foligno.”Per raggiungere un pubblico ancora più ampio, la diretta sarà disponibile anche in streaming sulla pagina Facebook ‘Giostra della Quintana di Foligno’ e sul canale YouTube ‘Quintana Channel’, permettendo a chiunque, da qualsiasi luogo, di vivere l’emozione della Quintana in tempo reale. Una replica dell’evento sarà trasmessa domenica alle ore 14:00, offrendo un’ulteriore opportunità di rivivere la magia della Giostra della Sfida 2025. L’iniziativa si configura come un investimento nel futuro della Quintana, un impegno verso la valorizzazione del patrimonio storico e culturale folignate, e una dimostrazione di come la passione e la tradizione possano unirsi per creare un evento unico nel suo genere.