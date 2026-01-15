Raccontami l’Umbria: Premio giornalistico, giuria stellare e focus sul territorio

La XVI edizione di “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria”, il prestigioso premio giornalistico internazionale promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria, si appresta a celebrare un nuovo capitolo nella sua storia, con la conferma di una giuria di eccellenza presieduta da Bruno Gambacorta, figura di spicco nel panorama del giornalismo gastronomico e culturale italiano grazie al suo contributo storico a “Eat Parade” di TG2.

Il premio, nato con l’ambizione di offrire una vetrina al racconto del territorio umbro, ha dimostrato una notevole capacità di evoluzione, adeguandosi ai rapidi mutamenti del panorama mediatico.

La crescente rilevanza del linguaggio audiovisivo ha portato a una distinzione strutturale tra le produzioni dei network nazionali e quelle realizzate da videomaker indipendenti, un segnale dell’impegno del concorso a valorizzare la qualità narrativa in ogni sua declinazione, dal reportage scritto all’innovativo linguaggio video.

La giuria, un organismo multidisciplinare di grande autorevolezza, comprende figure quali Federico Fioravanti, ideatore del Festival del Medioevo, capace di coniugare rigore storico e narrazione coinvolgente; Chiara Giorleo, esperta enologica con una solida esperienza internazionale che affina la capacità di individuare eccellenze e tendenze; e Luca Garosi, caporedattore di RaiNews e docente universitario, formatore di giovani talenti nel campo del giornalismo radiotelevisivo.

Completano il panel i rappresentanti istituzionali della Camera di Commercio, gli addetti stampa e Donatella Binaglia, in rappresentanza dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, garantendo un equilibrio tra competenza tecnica e sensibilità istituzionale.

“Raccontami l’Umbria” non si limita a premiare l’eccellenza giornalistica, ma si pone come vero e proprio motore di promozione del territorio, affiancandosi alla strategia di sviluppo economico e culturale dell’Umbria.

L’obiettivo primario è proiettare l’identità umbra, con le sue tradizioni millenarie, il suo patrimonio artistico e la sua vitalità produttiva, sui mercati internazionali.

I risultati conseguiti in questi anni testimoniano come un giornalismo attento e capace di raccontare con passione e rigore possa diventare il miglior ambasciatore di un territorio.

Il bando 2026 si articola in quattro sezioni principali, ognuna premiata con un importo di 2.500 euro: Turismo, Ambiente e Cultura, che celebra la valorizzazione del patrimonio naturale e artistico; Umbria del Gusto, dedicata all’eccellenza agroalimentare; Video (Grandi Produzioni), per i lavori realizzati da network televisivi e canali di diffusione consolidati; e Video (Produzioni Indipendenti), che offre spazio a nuove voci e approcci creativi.

A queste si aggiungono il prestigioso Premio della Giuria, riservato a contributi particolarmente innovativi e significativi, e il Premio Scuole di Giornalismo, un’iniziativa nata nel 2017 volta a incoraggiare e sostenere le nuove generazioni di comunicatori.

La cerimonia di premiazione si confermerà un appuntamento imperdibile all’interno del programma ufficiale del Festival internazionale del giornalismo di Perugia, nell’aprile 2026, un contesto ideale per dare ulteriore risalto al concorso e ai suoi vincitori.

I giornalisti, blogger e videomaker interessati sono invitati a presentare i propri lavori entro il 2 febbraio 2026, consultando il bando completo e le modalità di iscrizione sul sito ufficiale della Camera di Commercio dell’Umbria: [https://www.umbria.

camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/premio-giornalistico-internazionale-raccontami-lumbria](https://www.umbria.

camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/premio-giornalistico-internazionale-raccontami-lumbria)