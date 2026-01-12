San Francesco: Un’Eredità Viva, 800° Anniversario

San Francesco: Un Eredità Viva, Un Anno di RiflessioniLa rivista mensile dedicata a San Francesco, patrono d’Italia, celebra l’ottavo centenario della sua scomparsa inaugurando un percorso editoriale rinnovato, profondamente radicato nel messaggio di pace e vitalità che il Santo di Assisi ha lasciato al mondo.

In linea con le celebrazioni ufficiali, che hanno preso avvio il 10 gennaio e culmineranno con l’ostensione delle sue spoglie mortali nel 2026, la pubblicazione si propone di esplorare la figura di Francesco non come una reliquia del passato, ma come una fonte inesauribile di ispirazione per il presente.

L’immagine di una colomba, resa con la maestria dell’architetto Santiago Calatrava, adorna la copertina, simboleggiando il messaggio universale di pace che Francesco ha incarnato.

Il claim scelto per questo anno speciale, “San Francesco vive,” riassume l’essenza di un’eredità che continua a pulsare di energia e a illuminare i cammini dell’umanità.

La rivista si arricchisce, con una foliazione ampliata a 96 pagine, dedicando maggiore spazio all’approfondimento del francescanesimo, unendo prospettive storiche, artistiche e spirituali.

Un rinnovato impegno per la qualità e l’originalità dei contenuti si traduce nell’ingresso di nuove firme autorevoli.

L’inserto “Pagine Francescane” propone un percorso di ricerca e riflessione, guidato da eminenti studiosi contemporanei, tra cui fra Emil Kumka, che analizzerà gli scritti del Santo, Grado Merlo, che interpreterà il suo Testamento, e monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, che offrirà una narrazione intima e personale della vita del Poverello.

Il numero di gennaio introduce una conversazione stimolante con l’artista Michelangelo Pistoletto, la cui opera offre una prospettiva innovativa sull’arte come strumento di cambiamento sociale e di riconciliazione.

La riflessione dell’artista invita a interrogarsi sul ruolo dell’arte come forza di trasformazione e come veicolo di valori condivisi.

Con l’avvicinarsi del 2026, la rivista culminerà nel numero monografico dedicato all’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco.

Questo volume speciale, con le sue 160 pagine, rappresenterà un vero e proprio cofanetto da collezione, arricchito da immagini inedite, una rilegatura curata e una copertina serigrafata, offrendo una panoramica esaustiva della vita, delle opere e dell’influenza del Santo, dalle sue origini fino ai nostri giorni.

Come sottolinea fra Giulio, direttore responsabile della pubblicazione, il centenario offre un’opportunità unica per riscoprire il messaggio di Francesco, declinandolo nelle sfumature del nostro tempo e riflettendo sulla sua rilevanza per tutti.

Francesco non è solo un personaggio storico, ma un faro che illumina il cammino dell’umanità, un dono inestimabile riconosciuto dalla Chiesa e dalla società.

L’enorme quantità di opere artistiche e devozionali ispirate a lui testimonia la profondità e la varietà della sua presenza.

Il piano editoriale che guiderà la rivista si concentrerà sulla “vita” di Francesco, intesa come un principio dinamico che si manifesta in molteplici ambiti: culturale, religioso, fisico, relazionale, artistico e intergenerazionale.

Attraverso le voci dei nostri autori, vogliamo aiutare i lettori a riscoprire, custodire e promuovere questa vitalità, che si esprime nell’amicizia, nella comunione, nella fraternità, superando le contraddizioni dell’esistenza quotidiana e celebrando la sua intrinseca bellezza.

Il percorso che ci attende è un invito a un’immersione profonda nell’eredità francescana, un viaggio alla ricerca di un significato più profondo per il nostro tempo.