Servillo a Perugia: concerto, scienza e speranza per la ricerca.

Un’emozione palpabile ha riempito la sala del Morlacchi, sold out per il concerto di Peppe Servillo e della sua formazione, un omaggio vibrante alla figura immortale di Lucio Battisti.

L’evento ha segnato un momento cruciale per l’Associazione Umbra per la Lotta contro il Cancro (Aucc), celebrando i suoi quarant’anni di impegno e raccogliendo fondi per la vitale campagna “Adotta un Ricercatore”.

Il presidente Giuseppe Caforio ha espresso profonda gratitudine verso il fondatore, Vittorio Menesini, e ha sottolineato l’inestimabile contributo degli artisti, che da un decennio donano il loro talento a sostegno della ricerca oncologica.

Il progetto “Adotta un Ricercatore” rappresenta un investimento diretto nel futuro: i fondi raccolti finanziano borse di studio per ricercatori impegnati presso l’Università degli Studi di Perugia, alimentando la speranza di nuove terapie e diagnosi precoci.

La serata ha sancito una sinergia nata da un’inconsueta coincidenza: un omonimo di Peppe Servillo, il professor Giuseppe Servillo, e la dottoressa Maria Agnese Della Fazia, responsabili del laboratorio di patologia generale dell’Università perugina, si sono incontrati in un aeroporto, dando inizio a un’amicizia e a una collaborazione duratura.

“Contribuire a questo progetto è un onore,” ha dichiarato Peppe Servillo, sottolineando come ogni donazione sia un seme piantato per il futuro.

“La ricerca è il motore del progresso, e la solidarietà è il carburante che la alimenta.

Speriamo che questa serata contribuisca a diffondere la cultura della prevenzione e del benessere collettivo, un diritto inalienabile di ogni cittadino.

” L’artista ha aggiunto una riflessione cruciale: “In Italia, l’investimento nella ricerca è ancora troppo limitato, ma iniziative come questa possono fare la differenza.

”Il presidente Caforio ha ringraziato il pubblico caloroso e il Comune di Perugia, rappresentato dagli assessori David Grohmann e Costanza Spera, che hanno trasmesso i saluti della sindaca Vittoria Ferdinandi, sottolineando la generosità della comunità.

“Questo è un esempio di come l’impegno civico possa concretamente sostenere la ricerca scientifica,” ha affermato.

Il professor Servillo ha dipinto un quadro del futuro della ricerca oncologica, focalizzandosi sulla medicina personalizzata.

“Oggi, la sfida è comprendere la complessità di ogni singolo caso, personalizzare le terapie e intervenire precocemente.

Se riusciamo a individuare e affrontare il tumore a livello molecolare, in tempi rapidi, allora potremo veramente parlare di guarigione.

” Ha inoltre ricordato che grazie al sostegno dell’Aucc, il suo laboratorio ospita un team di sei ricercatori, un nucleo vitale di competenze e passione.

L’Aucc ha dedicato un riconoscimento speciale al giornalista Claudio Mariani, scomparso recentemente, e alle aziende Ovus pubblica assistenza di Corciano, al comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, alle famiglie Brugnoli e Sassone-Corsi, pilastri del progetto “Adotta un Ricercatore”.

Al termine del concerto, un ulteriore attestato di merito è stato rivolto ai musicisti, la cui arte ha infuso nuova energia ai laboratori perugini.

Peppe Servillo ha concluso con una sintesi illuminante: “L’arte e la scienza sono un binomio potente e inseparabile, capaci di generare risultati straordinari quando lavorano in armonia.

” La serata è stata una celebrazione non solo di un artista e di un progetto, ma di una comunità unita nella speranza di un futuro più sano.