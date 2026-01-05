Sguardo in Camera: Cinema, Lavoro e Imprenditoria in Umbria

Sguardo in Camera: Un Viaggio Cinematografico tra Imprenditoria, Lavoro e SocietàDopo un’accoglienza entusiastica in sedi prestigiose come il PostModernissimo, lo Zenith e il Méliès di Perugia, “Sguardo in Camera – Impresa e Lavoro, storie e visioni per il futuro in 12 film” prosegue il suo percorso di esplorazione cinematografica approdando al Cinema Politeama Lucioli di Terni.

Questo progetto, nato dall’iniziativa della Camera di Commercio dell’Umbria nell’ambito delle celebrazioni per il suo 190° anniversario, si configura come una piattaforma culturale volta a decostruire e illuminare le dinamiche che plasmano il mondo del lavoro e dell’imprenditoria.

L’iniziativa non si limita a una semplice esposizione di film; si propone come un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo di incontro tra il grande schermo e il pubblico, per stimolare un dibattito aperto e condiviso su temi cruciali per il presente e il futuro della nostra regione e non solo.

Abbandonando i tradizionali spazi istituzionali, “Sguardo in Camera” affida la narrazione a una selezione accurata di opere cinematografiche, capaci di parlare a diverse sensibilità e di offrire prospettive inedite sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il panorama socio-economico contemporaneo.

Il programma di Terni, articolato in tre serate a ingresso libero, offre un affresco variegato di storie, ambientazioni ed approcci narrativi, tutte accomunate dalla capacità di interrogare il ruolo dell’individuo all’interno delle strutture aziendali e sociali.

La rassegna si apre giovedì 8 gennaio con “Madame Clicquot” di Thomas Napper.

Il film, un’elegante biografia, racconta la vita di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, una figura rivoluzionaria nell’ambito dell’imprenditoria femminile nell’Europa del XIX secolo.

Affrontando un contesto storico ostile, dove le donne erano escluse dall’attività economica, Clicquot dimostra un coraggio e una determinazione straordinari, trasformando un’eredità in una dinastia di successo.

La proiezione sarà arricchita da un approfondimento con Maria Rita Fedrizzi, esperta di storia del cinema, e Giuliana Piandoro, rappresentante della Camera di Commercio, che offriranno spunti di riflessione sulla rilevanza di questa storia anche nel contesto attuale.

Il 22 gennaio, “Un altro mondo” di Stéphan Brizé pone al centro il conflitto tra logiche economiche globali e responsabilità individuale.

Attraverso la storia di un manager chiamato a prendere decisioni impopolari, il film esplora le implicazioni etiche e umane delle scelte aziendali, interrogando il senso di responsabilità del singolo di fronte alla pressione del mercato.

Un’opera cinica e profondamente attuale.

Infine, giovedì 29 gennaio, “Lady Henderson presenta” di Stephen Frears celebra l’audacia e l’innovazione con leggerezza e irriverenza.

Ambientato nella Londra degli anni ’30, il film racconta la storia di una donna anticonformista che sfida le convenzioni sociali investendo il proprio patrimonio in un teatro.

Un inno alla libertà creativa e al coraggio di perseguire i propri sogni, anche di fronte all’opposizione.

Con le proiezioni al Politeama Lucioli, la Camera di Commercio dell’Umbria ribadisce il suo impegno a promuovere iniziative culturali accessibili e stimolanti, capaci di favorire un dialogo aperto e costruttivo sui temi del lavoro, dell’impresa e delle trasformazioni sociali.

“Sguardo in Camera” si conferma così come un progetto di valore per la regione, uno strumento per comprendere il presente, immaginare il futuro e rafforzare il senso di comunità.