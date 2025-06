Talia: Teatro Amatoriale Umbro, Rassegna di Talento e Passione

Rassegna Teatrale Talia: Un Viaggio nel Cuore del Teatro Amatoriale UmbroGualdo Tadino si appresta a celebrare la sesta edizione della Rassegna di Arte Teatrale Talia, un evento che si è consolidato come pilastro del tessuto culturale locale e un importante punto di riferimento per il teatro amatoriale umbro e non solo. L’iniziativa, promossa dall’associazione Note di Teatro con il sostegno concreto e il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, del Polo Museale, dell’Unione Italiana Libero Teatro e con il contributo informativo di Radio Tadino, si configura come un percorso artistico di scoperta e valorizzazione del talento locale, accogliendo compagnie provenienti da diverse realtà regionali e nazionali.L’assessore alla cultura, Gabriele Bazzucchi, ha sottolineato l’importanza strategica della rassegna, evidenziando come essa rappresenti un investimento tangibile nella crescita culturale della comunità. “La Rassegna Talia non è un semplice evento, ma un vero e proprio volano per lo sviluppo di un pensiero critico e di una fruizione consapevole del teatro,” ha dichiarato, auspicando una partecipazione attiva e appassionata da parte del pubblico. Il sostegno economico del Comune testimonia un impegno concreto verso la promozione di iniziative che contribuiscono a diffondere la cultura e a sostenere il teatro amatoriale di qualità, espressione vibrante dell’identità locale.La rassegna, che si svilupperà tra ottobre e novembre 2025 presso il Teatro Talia, offre un cartellone variegato e stimolante, capace di intercettare interessi diversi e di offrire spunti di riflessione. Il pubblico potrà apprezzare le interpretazioni de “Le Pecore Nere” (Amelia) con “Lettere”, l’energia dell’ “Improvvisata compagnia” (Latina) in “Il Padre della Sposa”, la profondità de “Le Voci di dentro” (Assisi) con “Le bugie con le gambe lunghe”, l’eleganza de “Amici del Teatro di Colombella” (Perugia) in “Eleonora Mombel”, la ricerca intellettuale di “Solve Coagula” (Bologna) in “La Prova di Dio” e, per concludere, la suggestiva narrazione di “Note di Teatro” (Gualdo Tadino) con “Qui sotto il cielo di Roma”. Il Presidente di Note di Teatro, Stefano Galiotto, ha espresso profonda gratitudine all’amministrazione comunale per il costante supporto e ha posto l’accento sulla qualità e l’originalità delle compagnie partecipanti, sottolineando la volontà di creare un ponte tra il teatro umbro e le altre realtà nazionali. L’anticipazione del programma mira a favorire una maggiore conoscenza degli spettacoli e a stimolare l’interesse del pubblico, invitandolo a immergersi in un percorso artistico ricco di emozioni e spunti di riflessione. Il cartellone si propone di offrire un mix di generi e stili, con particolare attenzione alla leggerezza e al divertimento, senza rinunciare a profondità tematiche e originalità interpretativa. Per garantire un accesso ampio e diversificato, sono previsti differenti tipi di biglietto: il singolo spettacolo a 10 euro, l’abbonamento per tre spettacoli a scelta a 25 euro e l’abbonamento per tutti e sei gli spettacoli a 40 euro, un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza culturale completa e arricchente. La Rassegna Talia si conferma così un evento imprescindibile per tutti gli amanti del teatro e un fiore all’occhiello per la comunità gualdese.